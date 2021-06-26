Компанія Panasonic продала свою частку в Tesla за $3,6 млрд

Після новин про продаж акції Panasonic виросли в ціні майже на 5%

Японська компанія Panasonic продала свою частку в Tesla, але продовжить випускати акумулятори для американського виробника електромобілів.

Про це повідомляє Reuters.

«Компанія, яка базується в Осаці, заявляє, що продаж є результатом перегляду її стратегії щодо володіння акціями та не вплине на ділове партнерство фірм», – ідеться в повідомленні.

Уточнюється, що вартість акцій становила близько $3,6 млрд. У 2010 році Panasonic заплатила за свою двовідсоткову частку в Tesla $30 млн, додає японське агентство.

Воно також нагадує, що в попередньому році Panasonic підписала угоду про постачання акумуляторів для електромобілів.

Як зазначає видання, аналітики очікують, що виручені кошти Panasonic спрямує на фінансування планів стратегії зростання, «включаючи придбання американської компанії з розробки програмного забезпечення Blue Yonder за 7,1 млрд доларів».

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