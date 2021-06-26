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    Економіка та фінанси

    Компанія Panasonic продала свою частку в Tesla за $3,6 млрд

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    Panasonic продовжить випускати акумулятори для американського виробника електромобілів - Компанія Panasonic продала свою частку в Tesla за $3,6 млрд

    Panasonic продовжить випускати акумулятори для американського виробника електромобілів

    Фото Reuters

    Після новин про продаж акції Panasonic виросли в ціні майже на 5%

    Японська компанія Panasonic продала свою частку в Tesla, але продовжить випускати акумулятори для американського виробника електромобілів.

    Про це повідомляє Reuters.

    «Компанія, яка базується в Осаці, заявляє, що продаж є результатом перегляду її стратегії щодо володіння акціями та не вплине на ділове партнерство фірм», – ідеться в повідомленні.

    Уточнюється, що вартість акцій становила близько $3,6 млрд. У 2010 році Panasonic заплатила за свою двовідсоткову частку в Tesla $30 млн, додає японське агентство.

    Воно також нагадує, що в попередньому році Panasonic підписала угоду про постачання акумуляторів для електромобілів.

    Як зазначає видання, аналітики очікують, що виручені кошти Panasonic спрямує на фінансування планів стратегії зростання, «включаючи придбання американської компанії з розробки програмного забезпечення Blue Yonder за 7,1 млрд доларів».

    Нагадаємо, Microsoft повідомила про нові кібератаки хакерського угруповання Nobelium щодо користувачів компанії і їх даних в 36 країнах. За даними Microsoft, Nobelium базується в Росії і причетна до атаками на клієнтів SolarWinds в США. Атаки здійснювалися на IT-компанії, урядові установи і неурядові організації, аналітичні центри та фінансові сервіси в 36 країнах світу.

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    Теги: США Електромобілі фінансування автомобіль Tesla
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    Компанія Panasonic продала свою частку в Tesla за $3,6 млрд