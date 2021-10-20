Вітренко озвучив важливу заяву щодо імпорту газу

Україна може відмовитися від імпорту газу протягом 5 років, – запевнив Вітренко

Україна може повністю забезпечити себе газом та відмовитися від його імпорту протягом 5 років. Про це заявив голова правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Юрій Вітренко під час панельної дискусії на Українському газовому інвестиційному конгресі (Ukraine Gas Investment Congress) у Києві в середу, передає пресслужба компанії.

«Цієї мети ми можемо досягти протягом 5 років. Успіх залежатиме від трьох факторів. Перший з них – нарощування видобутку газу. Ми маємо потенціал та приклади, що надихають», – зазначив він.

Вітренко додав, що не менш важливим напрямком є збільшення виробництва Україною біогазу.

«Якщо поглянути на більш загальну картину, то для досягнення самодостатності, окрім нарощування власного видобутку природного газу, маємо працювати також над збільшенням виробництва біогазу. Це стале та безпечне для навколишнього середовища рішення. Маємо величезний потенціал для виробництва біогазу, Україна – найбільша за територією країна в Європі. Земля значно дешевша, ніж у Західній Європі, тож у нас є великі можливості для побудови сонячних, вітрових електростанцій та виробництва біомаси. В нас розвинутий сільськогосподарський сектор, що також важливо для виробництва біогазу», – сказав він.

Голова правління також наголосив на важливості підвищення енергоефективності для досягнення Україною енергетичної незалежності.

«Україна вдвічі менш енергоефективна, ніж середньостатистична країна Східної Європи. Можна було б сказати, що це добре для газової галузі – українці споживають багато природного газу. Проте для досягнення енергетичної незалежності Україна має працювати над зменшенням неефективних витрат енергії. Найдешевша та найнадійніша енергія – це та, яку ви не витратили даремно», – підсумував Юрій Вітренко.

До слова, «Газпром» відмовився постачати більше газу через Україну. Ціни у Європі поповзли вгору.

Також Мер Івано-Франківська терміново звернувся до Зеленського: ситуація з газом катастрофічна.

Влада Івано-Франківська заявила, що, попри підписаний урядовий меморандум, місто входить в опалювальний сезон з певними проблемами.

Зазначимо, що наразі опалювальний сезон опинився на межі зриву: чотири області оголосили надзвичайну ситуацію через брак газу. У зв'язку з підвищенням цін на природний газ постачальники послуг не можуть виконувати контрактні умови.

До слова, у Нацбанку заспокоїли: зростання цін на газ у світі не позначиться на платіжках українців. У наступному році реальний вплив подорожчання газу залежатиме від його вартості, що закладатиметься в нові річні контракти для домогосподарств.

Як повідомляв «Главком», 30 вересня на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові підписано меморандум, згідно з яким тарифи на гарячу воду та опалення не будуть зростати до кінця опалювального сезону 2021-2022.

Згідно з ухваленим меморандумом, місцева влада не підвищуватиме тарифів на тепло та гарячу воду до кінця опалювального сезону.

Крім цього, на згаданому Конгресі уряд роздав конкретні обіцянки. Була озвучена система компенсаторів: аби місцева влада не вдавалася до підвищення тарифів, їй гарантували додатково спрямувати 4% податку на доходи фізичних осіб.

Тим часом опалювальний сезон на грані зриву, натомість влада купує трамваї для рідного міста Зеленського.