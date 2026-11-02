Російська промисловість уперше за п'ять років пішла на спад

Російське Мінекономрозвитку прогнозує скорочення промислового виробництва на 0,2% за підсумками 2026 року

Міністерство економічного розвитку Росії вперше за останні п'ять років офіційно зафіксувало негативну динаміку промисловості. За підсумками 2026 року відомство очікує падіння виробництва на 0,2% замість раніше прогнозованого зростання на 0,6%. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

За даними української розвідки, протягом перших восьми місяців року промислове виробництво в РФ залишалося на рівні попереднього року, а в серпні скоротилося на 0,8% у річному вимірі.

У СЗРУ пов'язують погіршення економічних показників із переведенням російської економіки на воєнні рейки. Серед основних чинників називають скорочення внутрішнього попиту через високу інфляцію, валютні коливання та високу вартість кредитів.

Водночас, за інформацією розвідки, скорочення державного оборонного замовлення призвело до згортання виробництва навіть на підприємствах військово-промислового комплексу, які раніше підтримували загальні промислові показники.

Найбільше постраждали галузі, залежні від споживчого попиту та кредитування, зокрема автомобілебудування, будівництво, аграрний сектор і хімічна промисловість.

За оцінками СЗРУ, 65 російських регіонів потребують фінансової підтримки федерального бюджету, тоді як лише 24 залишаються донорами.

Окремі галузі демонструють суттєве скорочення виробництва. Зокрема, російська металургія втратила 5,2% обсягів, хімічна промисловість – 3%, швейне виробництво – 4,2%. Випуск ліфтів скоротився на 20%, а вантажних залізничних вагонів – на 30%.

Ще у вересні «Главком» повідомляв, що російське Мінекономрозвитку погіршило прогноз промислового виробництва на 2026 рік. Відомство очікувало скорочення на 0,2% замість раніше прогнозованого зростання на 0,6%. Таким чином, ці показники вже були оприлюднені раніше.

Крім того, Служба зовнішньої розвідки України повідомляла про системні проблеми російської економіки. За її даними, у першому кварталі 2026 року 6% підприємств припинили діяльність, а митні надходження скоротилися на тлі санкцій та зростання витрат бізнесу