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    Економіка та фінанси

    Кулеба анонсував нові санкційні удари по РФ

    Глава МЗС поговорив із Блінкеном - Кулеба анонсував нові санкційні удари по РФ
    Глава МЗС поговорив із Блінкеном
    фото з відкритих джерел

    Росію чекають «сюрпризи» в економіці, фінансах і торгівлі

    Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і держсекретар США Ентоні Блінкен обговорили зміцнення України в економічному і військовому плані. Також порушувалося питання нових санкцій проти Росії. Про це повідомляється в Twitter Кулеби.

    За його словами, сьогодні, 1 квітня, відбулася телефонна розмова з Ентоні Блінкеном. В ході бесіди обговорювалися кроки задля зміцнення України в економічному і військовому відношенні. Це дозволить продовжувати ефективно відбивати агресію Росію.

    «Настають нові удари по російській економіці, фінансовій системі і торгівлі», – додав Кулеба.

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    Нагадаємо, США запроваджують нові санкції проти 120 компаній з Росії та Білорусі.

    Також США запровадили санкції проти російських технологічних компаній.

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    Теги: МЗС росія окупанти США війна Україна Twitter Дмитро Кулеба окупація Ентоні Блінкен #stoprussia
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    Кулеба анонсував нові санкційні удари по РФ