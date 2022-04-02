Кулеба анонсував нові санкційні удари по РФ
Росію чекають «сюрпризи» в економіці, фінансах і торгівлі
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і держсекретар США Ентоні Блінкен обговорили зміцнення України в економічному і військовому плані. Також порушувалося питання нових санкцій проти Росії. Про це повідомляється в Twitter Кулеби.
За його словами, сьогодні, 1 квітня, відбулася телефонна розмова з Ентоні Блінкеном. В ході бесіди обговорювалися кроки задля зміцнення України в економічному і військовому відношенні. Це дозволить продовжувати ефективно відбивати агресію Росію.
«Настають нові удари по російській економіці, фінансовій системі і торгівлі», – додав Кулеба.
Нагадаємо, США запроваджують нові санкції проти 120 компаній з Росії та Білорусі.
Також США запровадили санкції проти російських технологічних компаній.