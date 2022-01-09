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    Литва виплатила 100 тис. євро палестинцю, який підозрюється у скоєнні терактів у США

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    Абу Зубайда підозрюється у&nbsp;причетності до&nbsp;терактів 11&nbsp;вересня 2001 року - Литва виплатила 100 тис. євро палестинцю, який підозрюється у скоєнні терактів у США
    Абу Зубайда підозрюється у причетності до терактів 11 вересня 2001 року
    Колаж: RuBaltic.Ru

    Палестинець виграв справу проти Литви в Європейському суді з прав людини

    Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) Литва виплатила компенсацію одному з можливих організаторів терактів 11 вересня 2001 року у США. Це виходець із Палестинської національної автономії (ПНА) Абу Зубайда. Про це повідомила інформаційна служба Литовського національного радіо та телебачення з посиланням на дані міністерства юстиції Литви.

    Уряд Литви перевів Абу Зубайді присуджену Європейським судом компенсацію за незаконне утримання у в'язниці ЦРУ на околицях Вільнюса.

    На зазначений у клопотанні рахунок було переведено 100 тис. євро, ще 30 тис. євро переведено його адвокату. Гроші було переведено 21 грудня минулого року.

    Міністерство юстиції Литви повідомило, що 4 січня отримало підтвердження про зроблений грошовий переказ. Того ж дня Литва інформувала комітет Європейської ради, який здійснює нагляд за виконанням судових рішень про виплату компенсації.

    Абу Зубайда підозрюється в причетності до терактів 11 вересня 2001 року і зараз утримується на базі Гуантанамо на Кубі.

    Палестинець, який народився в Саудівській Аравії, виграв справу проти Литви в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) понад три роки тому. Суд ухвалив, що він незаконно утримувався у секретній в'язниці у Литві, та зобов'язав Литву виплатити 130 тис. євро компенсації. Литва офіційно заперечує, що у країні з лютого 2005 до березня 2006 року діяла секретна в'язниця ЦРУ.

    До слова, у листопаді у Великій Британії таксист запобіг терористичній атаці.

    Нагадаємо, що родичі загиблих 11 вересня подали до суду на США з метою «дізнатися правду».

    Водночас стаало відомо, що президент Байден розсекретить документи, пов’язані з терактами 11 вересня.

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    Теги: США гроші ЄСПЛ ЦРУ Литва
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    Литва виплатила 100 тис. євро палестинцю, який підозрюється у скоєнні терактів у США