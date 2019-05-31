  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Курс гривні почав підніматись

    • Розсилка
    Курс гривні почав підніматись

    Після різкого зниження в останні дні гривня почала зміцнюватись

    31 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,83 - 26,86 гривні за долар. Про це повідомляє Finance.ua.

    Середні курси валют на міжбанку були наступними:

    Долар США - 26,83 - 26,86 гривні;

    Євро - 29,94 - 29,97 гривні.

    Нагадаємо, 30 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,76 - 26,80 гривні за долар.

    Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 27 копійок і встановив його на 30 травня на рівні 26,68 гривні.

    Читайте також
    курс валют гривня курс доллара
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ