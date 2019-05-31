Курс гривні почав підніматись



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Після різкого зниження в останні дні гривня почала зміцнюватись

31 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,83 - 26,86 гривні за долар. Про це повідомляє Finance.ua.

Середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,83 - 26,86 гривні;

Євро - 29,94 - 29,97 гривні.

Нагадаємо, 30 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,76 - 26,80 гривні за долар.

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 27 копійок і встановив його на 30 травня на рівні 26,68 гривні.