Курс гривні почав підніматись
Після різкого зниження в останні дні гривня почала зміцнюватись
31 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,83 - 26,86 гривні за долар. Про це повідомляє Finance.ua.
Середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,83 - 26,86 гривні;
Євро - 29,94 - 29,97 гривні.
Нагадаємо, 30 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,76 - 26,80 гривні за долар.
Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 27 копійок і встановив його на 30 травня на рівні 26,68 гривні.