Ліван передумав приймати українську кукурудзу, шо першою вирвалась з Одеси?

Судно стоїть на якорі поблизу Туреччини

Перше судно з українським збіжжям, що прямувало до Лівану, поки не дійшло до порту призначення. Причина затримки поки невідома. Про це повідомляє Associated Press.

Зазначається, що компанія Marine Traffic, яка стежить за рухом суден і розташуванням кораблів у морі, показала, що Razoni під прапором Сьєрра-Леоне стоїть на якорі в Середземному морі поблизу Туреччини.

Міністр транспорту Лівану Алі Хамі написав у Twitter, що судно, «яке, за чутками, мало дістатися до порту Тріполі в Лівані», змінило свій курс. Хемі відмовився від подальших коментарів, коли з ним зв'язалося Associated Press.

Нагадаємо, що судно вийшло з Одеси минулого понеділка з українською кукурудзою, а потім пройшло перевірку в Туреччині. Воно повинне було прибути в північний порт Тріполі близько 10 години ранку в неділю. За даними Marine Traffic, судно в суботу змінило свій статус на «замовлення», що означає, що судно чекало, поки хтось купить кукурудзу.

У посольстві України в Бейруті повідомили, що прибуття корабля відкладено, додавши, що «оновлена ​​інформація буде надіслана пізніше, коли ми отримаємо інформацію про точний день і час прибуття корабля».

Нагадаємо, що судно перевозить близько 26 000 тонн кукурудзи. Прохід судна став першим у рамках проривної угоди, укладеної за посередництва Туреччини та ООН з Росією та Україною.

Як відомо, українська сторона 22 липня підписала з Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий ж документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією. Угода не передбачає послаблення санкцій по відношенню до Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.

Контроль за портами «Одеса», «Чорноморськ» і «Южний» повністю був і залишається за українською стороною. Перебування у цих портах жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів і добрив не передбачається.

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що відкриття «зернового коридору» через Чорне море не несе військових загроз для України.