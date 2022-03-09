Львівщина мусить стати опорою для України: голова ОВА закликав бізнес ще більше працювати

Залучіть українців зі всіх регіонів до роботи на ваших підприємствах – Голова Львівської ОВА Максим Козицький

Голова Львівської ОВА Максим Козицький звернувся до підприємців області із закликом налагодити безперебійну роботу підприємств, щоб забезпечити рух коштів, сплачувати податки та заробітні плати своїм працівникам. Відповідне звернення від оприлюднив у своєму ТГ-каналі.

«Працюйте! Українцям потрібна робота. Ваші працівники мають отримувати зарплату, а місцеві бюджети – ваші податки та надходження. Бо так само зарплату мають отримувати освітяни і комунальні підприємства. Громади мають жити. Саме тепер Львівщина мусить стати економічною опорою для України», – зазначив він.

Очільник Львівщини закликав представників бізнесу систематизувати свою роботу, дослухатися до нових ідей та шукати іноземних партнерів. Він порадив зосередитися на виробництві того, що зараз найбільше потрібно українській економіці: «Починайте, якщо маєте навіть найменший стартовий капітал. Весь великий бізнес починався з малого. Вмієте випікати хліб? – Почніть з малої пекарні! Відкрийте перукарні та малі кав’ярні! Заготовляйте гриби, вирощуйте ягоди, виготовляйте консервацію! Думайте про імпортозаміщення!»

«Часи змін і тривог – саме ті часи, коли перед інноваціями і бізнесом відкривається найбільше можливостей”, – наголосив він, нагадавши, що наразі держава максимально сприяє малому та середньому бізнесу, знижуючи податки та спрощуючи багато процесів.

Максим Козицький також зауважив, що наразі на Львівщині перебуває майже 200 тисяч внутрішньо переміщених осіб. «Залучіть українців зі всіх регіонів до роботи на ваших підприємствах. Серед них, я впевнений, є висококваліфіковані фахівці у різних галузях. Тепер ми разом. Ми разом – сильніші!», – підсумував він.