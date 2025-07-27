Зеленський підписав закон щодо факторингу в Україні: що змінилося

Закон спрямований на запровадження державної реєстрації відступлення права вимоги, що дасть змогу знизити ризик шахрайства

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 12306 про факторинг. Відповідне позначення з’явилося на сайті Верховної ради України, пише «Главком».

Законопроєкт, підписаний президентом, передбачає удосконалення регулювання факторингу в Україні та окремих положень чинних законів України, які стосуються надання факторингових послуг.

Факторинг – це послуга, що дозволяє компаніям швидко отримати обіг коштів завдяки продажу своїх дебіторських зобов’язань. У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що попри вагому частку факторингу на ринку небанківських фінансових послуг, класичний торговельний факторинг в Україні майже не розвинений. Натомість у центрі уваги – відступлення права вимоги за проблемними кредитами, що часто призводить до конфліктів і зловживань з боку недобросовісних компаній.

Новий закон покликаний змінити цю ситуацію. Зокрема, він запроваджує державну реєстрацію права вимоги, що значно зменшить ризики шахрайства у сфері факторингу. Також закон чітко визначає, що таке договір факторингу, його предмет і зміст, а також встановлює порядок пріоритетності відступлення грошової вимоги.

Положення проєкту Закону спрямовані на:

імплементацію в законодавство України положень Модельного закону Міжнародного інституту з уніфікації приватних прав про факторинг, що наблизить український факторинг до кращих міжнародних відповідників;

запровадження державної реєстрації відступлення права вимоги, що дасть змогу знизити ризик шахрайства під час здійснення факторингової діяльності та сприятиме прозорості ринку факторингу;

визначення предмету та змісту договору факторингу;

визначення пріоритету відступлення права грошової вимоги;

розмежування регулювання торговельного факторингу та операцій з фінансовою заборгованістю. Водночас діяльність компаній, які надають послуги з відступлення права вимоги за договорами про споживчий кредит, здійснюватиметься в межах ліцензії на діяльність фінансової компанії.

Така ліцензія передбачає право надавати кошти у кредит і буде несумісною з наданням послуг торгового факторингу.

Що таке факторинг ? У вузькому сенсі, факторинг – це особливий формат торговельного кредитування. Більш широко поняття факторингу звучить наступним чином: Факторинг – це беззаставне надання коштів (оборотних) коштів постачальнику у відповідь на переуступку їм грошової вимоги до покупця (виникає в момент відвантаження товару або надання послуги). Новий власник прав на питання може бути оплачений факторинговою компанією (фактором). Важливий момент – фактор отримує «дебіторку», за якою не фіксувалися порушення умов оплати. В іншому випадку він був би колектором. А це принципово інший напрямок діяльності! Більш широке трактування поняття факторингу включає в себе також процеси оцінки та страхування ризиків неплатежів, які залежать від того, наскільки надійна компанія-покупець.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через один рік.