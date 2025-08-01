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В Україні зросли штрафи для бізнесу за невидачу чеків

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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В Україні зросли штрафи для бізнесу за невидачу чеків
У серпні завершився перехідний період, який передбачав зменшений розмір штрафів за порушення
фото з відкритих джерел

Згідно з новими правилами, за перше порушення штраф становитиме 100% вартості товару чи послуги

Сьогодні, 1 серпня, завершився перехідний період, під час якого діяв зменшений розмір штрафів за порушення правил застосування РРО/ПРРО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну податкову службу.

У 2023 році, після поновлення права контролюючих органів на повноцінне застосування штрафних санкцій, держава тимчасово зменшила їх розмір до 25 % і 50 % для адаптації бізнесу до нових умов. Йшлося про порушення вимог пунктів 1 і 2 статті 3 закону України № 265/95-ВР.

Пом’якшення втратили чинність, а отже штрафи за незастосування РРО та невидачу чеків знову стягуватимуться у повному обсязі:

  • 100 % – вартості товарів (робіт, послуг) при першому порушенні;
  • 150 % – вартості при кожному наступному порушенні.

Державна податкова служба України закликала бізнес забезпечити дотримання встановлених правил розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Підприємства мають використовувати лише зареєстровані РРО, ПРРО або розрахункові книжки, проводити розрахунки на повну суму вартості товарів або послуг, а також видавати покупцям відповідні розрахункові документи (у паперовій або електронній формі).

Нагадаємо, в Україні водіїв можуть оштрафувати на 340 грн за залишення відчинених вікон у машині, якщо транспортний засіб залишається без нагляду.

До слова, системи автоматичного зважування транспорту в русі WIM за п'ять місяців 2025 року зафіксували 2 441 порушення на загальну суму 29,55 млн грн. Це на 34% менше штрафів, ніж за аналогічний період торік, а сума штрафів знизилася більш ніж удвічі.

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Теги: бізнес штраф Державна податкова служба

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