Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Ринок чаю та кави в Україні зростає: серед лідерів – компанія з підозрою у зв’язках із РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Ринок чаю та кави в Україні зростає: серед лідерів – компанія з підозрою у зв’язках із РФ
Найбільші компанії з виробництва чаю та кави в Україні заробили 7,9 млрд грн
фото: publish.com.ua

АТ «Мономах» – найбільший український виробник чаю та кави

Попри повномасштабну війну, виробництво кави та чаю в Україні продовжує зростати, а провідні компанії утримують стабільно високі прибутки. За даними аналітиків YouControl, в Україні зареєстровано 570 активних підприємств у цій галузі, які не перебувають у стані припинення та ведуть фінансово діяльність, передає «Главком».

Найбільша зосередженість виробників, а саме 153 юрособи, в Києві. Значну частку мають також Дніпропетровська область з 54 виробниками та Київська область, де зосереджено 48 суб’єктів господарювання.

Ринок чаю та кави в Україні зростає: серед лідерів – компанія з підозрою у зв’язках із РФ фото 1

Серед всіх проаналізованих компаній з вибірки є юридичні особи з іноземним капіталом – зокрема, з Китаю, Молдови, Індії, Туреччини, Кіпру та інших європейських країн. Серед лідерів ринку не обійшлося без зв’язків з РФ.

Найбільші компанії з виробництва чаю та кави в Україні заробили 7,9 млрд грн, що становить 79% від загальної суми виручки компаній, що подали фінансову звітність за 2024 рік.

Ринок чаю та кави в Україні зростає: серед лідерів – компанія з підозрою у зв’язках із РФ фото 2

Лідер за виручкою за 2024 рік в 2,3 млрд грн – АТ «Мономах» – найбільший український виробник чаю та кави. За період 2022-2024 роки компанія показувала стабільне зростання доходів.

Нагадаємо, Служба безпеки України оголосила у розшук Тараса Барабаша – співвласника одного з найбільших в Україні виробників чаю та кави, АТ «Мономах». Згідно з інформацією на сайті МВС, датою його зникнення вказано 16 червня.

За даними слідства, співвласник «Мономаха», попри діючу заборону, налагодив схему постачання продукції до країни-агресора через прихований транзит: спочатку товар переправляли до Польщі, а звідти – до Білорусі, з якої він потрапляв до РФ.

Читайте також:

Теги: бізнес

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Генпрокурор наголосив на важливості прозорого та відкритого механізму роботи й комунікації
Генпрокурор оприлюднив результати аудиту кримінальних проваджень щодо бізнесу
3 липня, 18:02
Світові доходи від кіберспорту вперше перевищать 1 млрд доларів, – дослідження
Світові доходи від кіберспорту вперше перевищать 1 млрд доларів, – дослідження
19 червня, 10:24
«Укрзалізниця» пропонує підвищити вантажні тарифи на 37%
ЗМІ оцінили наслідки запровадження нових залізничних тарифів до портів
25 червня, 14:00
Дрони атакували льотовища у РФ, тож люди застрягли у аеропортах
Атака дронів на російські аеропорти: авіакомпанії рахують мільярдні збитки
7 липня, 12:40
У 12 регіонах України було проведено 89 обшуків
Україна викрила мережу контрабанди фальсифікованих пестицидів
15 липня, 15:12
Через нові податки для добувників без роботи можуть лишитися десятки тисяч людей – голова Федерації металургів
Через нові податки для добувників без роботи можуть лишитися десятки тисяч людей – голова Федерації металургів
16 липня, 14:59
За попередніми даними, борт летів до Нідерландів.
В одному з аеропортів Лондона розбився літак
13 липня, 20:13
Антидроновий щит для армії: Олег Крот і партнери передали чергову партію сіток у межах проєкту «Павутиння»
Антидроновий щит для армії: Олег Крот і партнери передали чергову партію сіток у межах проєкту «Павутиння»
16 липня, 18:57
Дружина нардепа Геруса три роки війни вела бізнес з «переговорником Путіна»: СБУ відреагувала
Дружина нардепа Геруса три роки війни вела бізнес з «переговорником Путіна»: СБУ відреагувала
Вчора, 09:04

Бізнес

Ринок чаю та кави в Україні зростає: серед лідерів – компанія з підозрою у зв’язках із РФ
Ринок чаю та кави в Україні зростає: серед лідерів – компанія з підозрою у зв’язках із РФ
Окупанти знищили відділення «Нової пошти» у Слов'янську
Окупанти знищили відділення «Нової пошти» у Слов'янську
Експорт руди з України обвалився на 12%
Експорт руди з України обвалився на 12%
ДТЕК представив оновлену політику корпоративного управління
ДТЕК представив оновлену політику корпоративного управління
Більшу частину ФОПів цьогоріч відкрили жінки: найпопулярніші сфери діяльності
Більшу частину ФОПів цьогоріч відкрили жінки: найпопулярніші сфери діяльності
«Сталева мрія» в Римі: на URC презентували унікальні проєкти відбудови українських міст
«Сталева мрія» в Римі: на URC презентували унікальні проєкти відбудови українських міст

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
264K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 липня: ситуація на фронті
105K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 липня 2025
6734
Путін дав Героя Росії Герою України
5967
У Південній Кореї рибалки зловили тунця вартістю $1,9 млн і повернули рибу до моря
5003
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2518
Росіян поселили біля військової бази в Єгипті: море під забороною, а за прогулянку до пляжу – стріляють

Новини

18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
17 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
16 липня, 05:51
16 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 липня, 00:01
Україна вперше виступила на змаганнях CISOR MILCOMP
15 липня, 22:07
День хрещення Київської Русі-України: історія свята, традиції, заборони та привітання
15 липня, 03:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua