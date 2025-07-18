Ринок чаю та кави в Україні зростає: серед лідерів – компанія з підозрою у зв’язках із РФ

Найбільші компанії з виробництва чаю та кави в Україні заробили 7,9 млрд грн

АТ «Мономах» – найбільший український виробник чаю та кави

Попри повномасштабну війну, виробництво кави та чаю в Україні продовжує зростати, а провідні компанії утримують стабільно високі прибутки. За даними аналітиків YouControl, в Україні зареєстровано 570 активних підприємств у цій галузі, які не перебувають у стані припинення та ведуть фінансово діяльність, передає «Главком».

Найбільша зосередженість виробників, а саме 153 юрособи, в Києві. Значну частку мають також Дніпропетровська область з 54 виробниками та Київська область, де зосереджено 48 суб’єктів господарювання.

Серед всіх проаналізованих компаній з вибірки є юридичні особи з іноземним капіталом – зокрема, з Китаю, Молдови, Індії, Туреччини, Кіпру та інших європейських країн. Серед лідерів ринку не обійшлося без зв’язків з РФ.

Найбільші компанії з виробництва чаю та кави в Україні заробили 7,9 млрд грн, що становить 79% від загальної суми виручки компаній, що подали фінансову звітність за 2024 рік.

Лідер за виручкою за 2024 рік в 2,3 млрд грн – АТ «Мономах» – найбільший український виробник чаю та кави. За період 2022-2024 роки компанія показувала стабільне зростання доходів.

Нагадаємо, Служба безпеки України оголосила у розшук Тараса Барабаша – співвласника одного з найбільших в Україні виробників чаю та кави, АТ «Мономах». Згідно з інформацією на сайті МВС, датою його зникнення вказано 16 червня.

За даними слідства, співвласник «Мономаха», попри діючу заборону, налагодив схему постачання продукції до країни-агресора через прихований транзит: спочатку товар переправляли до Польщі, а звідти – до Білорусі, з якої він потрапляв до РФ.