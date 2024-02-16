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Десять банків, які отримали найбільше прибутків у 2023 році: список

Катерина Іванова
glavcom.ua
Десять банків, які отримали найбільше прибутків у 2023 році: список
Хто входить до топ-10 українських банків за прибутками?
фото з відкритих джерел

За результатами року найгірше йдуть справи у приватних банків

Рейтинг топ-10 банків за прибутками, порівнюючи з минулими роками, зазнав незначних змін: до нього входять п'ять банків з іноземним капіталом, чотири державних та один з приватним капіталом. Разом ці 10 банків отримали 88% від загального прибутку – 75,94 млрд грн. А їх податок на прибуток склав 63,18 млрд грн. Про це йдеться у звіті від Опендатабот.

Загалом, лише 7 банків з 63 закінчили 2023 рік зі збитками у розмірі 245 млн грн.

Десять банків, які отримали найбільше прибутків у 2023 році: список фото 1
фото: opendatabot.ua

Державні банки

63% від загального прибутку усіх банків припадає на 5 державних банків – 54,71 млрд грн. Державний Приват стабільно лідирує за прибутком серед усіх українських банків: 37,76 млрд грн за 2023 рік. Це на 8% більше, ніж у 2021.

Тим часом Ощадбанк торік зміг збільшити свій прибуток у 4 рази та отримав 4,75 млрд грн чистого прибутку. Також до державних банків додався Сенс банк, націоналізований у 2023 році.

Десять банків, які отримали найбільше прибутків у 2023 році: список фото 2
фото: opendatabot.ua

Іноземні банки

14 банків з іноземним капіталом заробили 22,43 млрд грн. До порівняння, напередодні повномасштабного вторгнення майже стільки ж заробили 20 банків цієї групи. Лідером за прибутком торік став Райффайзен: 4,78 млрд грн. Разом з Укрсиббанком, який майже утричі збільшив свій заробіток порівняно з 2021 роком, вони отримали 40% прибутку усієї групи.

Більшість іноземних банків змогли збільшити свої прибутки торік у порівнянні до 2021 року. Найбільший приріст показав Дойче банк: аж у 18 разів.

Десять банків, які отримали найбільше прибутків у 2023 році: список фото 3
дані: opendatabot.ua

Приватний капітал

За результатами року найгірше йдуть справи у приватних банків. Торік 44 банки з приватним капіталом отримали 9,4 млрд грн прибутку. Це на 25% менше, ніж до початку повномасштабної війни. 

Десять банків, які отримали найбільше прибутків у 2023 році: список фото 4
дані: opendatabot.ua

Майже 2/3 від сукупного прибутку цієї групи припадає на 2 банки: ПУМБ, який є лідером групи – 3,95 млрд грн, що на 5% менше, ніж у 2021 році, та Універсал банк (Монобанк) – прибуток якого зменшився в 1,6 разів до того ж 2021.

Майже половину від прибутку банки мають сплатити як податок за 2023 рік

Майже 160 млрд грн прибутку до оподаткування отримали українські банки за 2023 рік. Це майже вдвічі більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення. Проте банкам доведеться сплатити податок, який складає майже половину від загального прибутку – понад 73 млрд грн.

Варто зауважити, що чистого прибутку торік банки отримали набагато менше – лише 86,54 млрд грн. Водночас це все одно на 12% більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення. Тоді 71 банк отримав прибуток 77,53 млрд грн.

Майже половина прибутку банків мають сплатити як податок на прибуток згідно з новим законом – 46% або 73,45 млрд грн. Для порівняння, у 2021 році податок був майже у 12 разів менший: 6,37 млрд грн або 7,6% від прибутку.

Стало відомо, що НБУ буде рухатись за стратегією валютної лібералізації. Голова Нацбанку Андрій Пишний заявив, що Національний банк України працює над створенням системних передумов, які дозволять реалізувати всі три етапи валютної лібералізації.

Нагадаємо, Світовий банк хоче виділити $500 млн на підтримку українського бізнесу.

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Теги: Ощадбанк Національний банк банк Світовий банк

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