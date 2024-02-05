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Єврокомісія та Світовий банк погодили інвестгарантії для України на €500 млн

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Єврокомісія та Світовий банк погодили інвестгарантії для України на €500 млн
У 2022 році Міжнародна фінансова корпорація запустила Програму із забезпечення економічної стійкості для підтримки приватного сектору України
фото з відкритих джерел

Гарантійна угода може мобілізувати понад 500 млн євро інвестицій з боку приватного сектору у всіх секторах

Європейська комісія та Міжнародна фінансова корпорація (IFC, підрозділ Світового банку) підписали угоду про гарантії приватних інвестицій в Україну на 90 млн євро. Про це йдеться на порталі Єврокомісії.

Очікується, що гарантійна угода мобілізує понад 500 млн євро інвестицій з боку приватного сектору у всіх секторах.

«Ми виконуємо наші зобов'язання щодо мобілізації приватного капіталу для підтримки економіки та відновлення України», – прокоментував Альфонсо Гарсіа Мора, віцепрезидент IFC по Європі.

У 2022 році IFC запустила Програму із забезпечення економічної стійкості (ERA) вартістю $2 млрд для підтримки приватного сектору України. З того часу IFC надала фінансування на суму понад $650 млн та мобілізувала більш ніж $400 млн для підтримки технологічного сектору, агробізнесу, критично важливого експорту та імпорту, а також фінансування малого та середнього бізнесу.

Загальна сума допомоги ЄС Україні з початку вторгнення Росії становить понад 88 млрд євро. Це містить внески інститутів ЄС та держав-членів ЄС на економічну, фінансову, військову та гуманітарну підтримку, а також прийом українців у державах-членах ЄС.

Нагадаємо, Багатостороннє агентство з гарантій інвестицій (MIGA) групи Світового банку почало надавати гарантії страхування воєнних ризиків в Україні.

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Теги: війна Світовий банк Єврокомісія

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