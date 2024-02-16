Один із найбільших банків Туреччини закриває рахунки росіян

Турецький DenizBank, який раніше був лояльним до громадян Росії, тепер не хоче мати із ними справи

Турецький DenizBank, який входить до топ-10 у країні за розміром активів, розпочав масову перевірку клієнтів російського походження, за підсумком якої деякі росіяни зіткнулися із закриттям своїх рахунків. Про це пишуть росЗМІ. Масове розсилання також підтвердили посередники, які допомагали росіянам відкривати карти у турецьких банках.

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DenizBank, що традиційно лояльно ставився до громадян країни-агресора, почав вимагати від клієнтів у терміновому порядку надати посвідку на проживання (ВНЖ) або турецький паспорт, а також підтвердити своє перебування в Туреччині, наприклад платіжками за комунальні послуги. Клієнтів, які відповіли, що ВНЖ у них немає і вони живуть за межами Туреччини, банк попросив вивести залишки коштів та закрити рахунки.

Перевірка торкнулася клієнтів-росіян з активними рахунками: листи від банку з початку лютого отримують ті, хто регулярно користується його картками та має депозити на значні суми. Офіційно банк ніяк не коментував причини збору інформації, а менеджери на місцях пояснюють те, що відбувається «вказівкою зверху».

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DenizBank – один із небагатьох банків Туреччини, який раніше відкривав рахунки росіянам без ВНЖ. Проте з початку 2024 року політика банку радикально змінилася: нові клієнти з Росії отримують відмову у 95% випадків. Відділення приймає документи, оформляє заявку на рахунок, але в результаті клієнти не проходять перевірку комплаєнсу (системи внутрішнього контролю банку, яка допомагає компанії працювати відповідно до певних правил – «Главком»).

Проблеми з банком у росіян почалися невдовзі після того, як Мінфін США посилив санкції, пригрозивши жорсткими заходами кредитним організаціям у всьому світі за операції «на підтримку російського військово-промислового комплексу». Незабаром після цього турецькі банки почали масово блокувати платежі з Росії, внаслідок чого паралізована торгівля, а найбільші роздрібні мережі РФ зіткнулися з проблемами з доставкою вантажів імпортних товарів. Тоді російські банки зіткнулися з проблемою у проведенні платежів та переказів у турецьких лірах, а деяким із них закрили рахунки.

Нагадаємо, турецькі банки почали приймати платежі з Росії, але тільки за «зеленим списком», до якого входить сільгосппродукція, медицина, текстиль, туризм та освіта, розповів гендиректор російсько-турецької ділової ради при Торгово-промисловій палаті (ТПП) РФ Олексій Єгармін.

Як розповідають російські видання, за тими категоріями товарів, де оплата не проходить, бізнес використовує альтернативу, наприклад, криптовалюту. Також, за його словами, російський бізнес для організації закупівель відкриває дочірні компанії в Казахстані, Киргизстані, Монголії та Вірменії.