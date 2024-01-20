Курс долара різко знизився

За тиждень долар подешевшав на гривню

Нацбанк пояснив причину падіння курсу долара

За тиждень офіційний курс долара знизився на гривню. Так, на початку цього тижня курс становив 38,52 грн/$. На 19 січня Національний банк встановив курс 37,71 грн/$, а на 22 січня – 37,52 грн/$. Про це свідчать дані НБУ.

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Курс євро також упав. На 19 січня Нацбанком був встановлений курс 41,01 грн/євро, а на 22 січня – 40,84 грн/євро.

Повідомляється, що курс знизився через зменшення дефіциту валюти. У зв’язку з цим Національний банк України скоротив продаж доларів із резервів.

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НБУ протягом тижня 15-19 січня 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку $530,9 млн, скоротивши продаж на 21,1% порівняно з попереднім тижнем ($673,27 млн).

З початку року НБУ продав на міжбанку 1,993 млрд доларів.

Нагадаємо, що курс долара та євро в Україні перед Новим роком зробив стрибок. Так, плавне здорожчання долара змінилося швидким зростанням курсу. Тож українці наприкінці 2023 року купили у банках рекордний за десятиліття обсяг валюти.

Пізніше глава Нацбанку Андрій Пишний зробив заяву щодо курсу долара у 2024 році.