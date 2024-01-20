Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Курс долара різко знизився

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Курс долара різко знизився
За тиждень долар подешевшав на гривню
фото: Нацбанк

Нацбанк пояснив причину падіння курсу долара

За тиждень офіційний курс долара знизився на гривню. Так, на початку цього тижня курс становив 38,52 грн/$. На 19 січня Національний банк встановив курс 37,71 грн/$, а на 22 січня – 37,52 грн/$. Про це свідчать дані НБУ.

Курс євро також упав. На 19 січня Нацбанком був встановлений курс 41,01 грн/євро, а на 22 січня – 40,84 грн/євро.

Курс долара різко знизився фото 1

Повідомляється, що курс знизився через зменшення дефіциту валюти. У зв’язку з цим Національний банк України скоротив продаж доларів із резервів.

НБУ протягом тижня 15-19 січня 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку $530,9 млн, скоротивши продаж на 21,1% порівняно з попереднім тижнем ($673,27 млн).

З початку року НБУ продав на міжбанку 1,993 млрд доларів.

Курс долара різко знизився фото 2

Нагадаємо, що курс долара та євро в Україні перед Новим роком зробив стрибок. Так, плавне здорожчання долара змінилося швидким зростанням курсу. Тож українці наприкінці 2023 року купили у банках рекордний за десятиліття обсяг валюти.

Пізніше глава Нацбанку Андрій Пишний зробив заяву щодо курсу долара у 2024 році.

Теги: Національний банк курс валют гривня

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна за тиждень: ситуація в економіці та фінансових ринках
Український бізнес позитивно налаштований на цей рік. Чому?
18 сiчня, 19:40
Художник Володимир Таран – автор значної кількості українських монет та купюр
Володимир Таран: Шевченка на 100 гривнях омолодили, бо так він нібито схожий на Ющенка Інтерв’ю
7 сiчня, 12:00
Нацбан пояснив падіння курсу гривні сезонними факторами
Нацбанк повідомив, чому підняв офіційний курс долара вище 37 грн
14 грудня, 2023, 16:04
Заступниця голови НБУ переконана, що економіка нашої країни продовжить зростання
Що буде із зарплатами українців у 2024 році: прогноз НБУ
8 сiчня, 14:26
2 січня курс гривні до долара буде на рівні 38,0144 грн/$
Завтра гривня впаде до нового історичного мінімуму
1 сiчня, 21:21
Національний банк традиційно не дає прогнозів щодо курсу
Голова Нацбанку дав обіцянку щодо курсу гривні на 2024 рік
6 сiчня, 22:31
НБУ традиційно не дає прогноз щодо курсу долара, але обіцяє забезпечувати курсову стійкість
Глава Нацбанку зробив заяву щодо курсу долара у 2024 році
7 сiчня, 14:36
від прогнозів щодо курсу долара Пишний відмовився
Голова НБУ пояснив, наскільки Україна залежить від фінансової допомоги Заходу
7 сiчня, 17:34
Зарплатня мігрантів у Польщі у період з 2022 по 2023 рік зросла на 6%
Скільки заробляють біженці у Польщі: нове дослідження
11 сiчня, 08:55

Економіка

Уряд розподілить понад 30 млрд грн між громадами
Уряд розподілить понад 30 млрд грн між громадами
Україна розпочне будівництво блоків для атомних станцій – Міненерго
Україна розпочне будівництво блоків для атомних станцій – Міненерго
Курс долара різко знизився
Курс долара різко знизився
Україна та Словаччина працюють над трьома масштабними проєктами, – Мінекономіки
Україна та Словаччина працюють над трьома масштабними проєктами, – Мінекономіки
Розвідка США пояснила, які наслідки чекатимуть Україну після скорочення фінансування
Розвідка США пояснила, які наслідки чекатимуть Україну після скорочення фінансування
Міноборони розірве останній контракт із компанією Гринкевича
Міноборони розірве останній контракт із компанією Гринкевича

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
87K
Американський дипломат розкрив, чому Медвєдєв агресує на Україну
34K
В Україні різко подешевшав один із найпопулярніших продуктів
18K
«25 років – це вже дядько»: комбат закликав знизити мобілізаційний вік
13K
Заміський будинок арештованого бізнесмена Мазепи згорів (фото)
8273
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7361
Підозрілі смерті на пляжах Туреччини: поліція знайшла шостий труп за тиждень

Новини

Чи є дефіцит електроенергії в Україні? Відповідь Міненерго
Сьогодні, 14:51
Бізнес закликав владу створити чіткі механізми мобілізації та бронювання працівників
Сьогодні, 14:48
ЗСУ розширюють плацдарм на одному з напрямків – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Без опадів, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 22 січня
Сьогодні, 06:10
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Росія вивела у Чорне море два ракетоносії
Вчора, 21:40

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua