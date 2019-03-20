Майже 80% клієнтів-субсидіантів «Івано-Франківськгаз Збуту» ризикують залишитися без державної допомоги



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Прикарпатці заборгували за спожите блакитне паливо рекордну суму коштів – майже 675 млн грн

На Івано-Франківщині 76 тис. субсидіантів заборгували за спожитий газ майже 260 млн грн. Такі боржники можуть не отримати чергову виплату монетизованої субсидії, якщо не розрахуються вже отриманими від держави грошима за спожитий в лютому газ. У разі простроченої заборгованості у сумі понад 340 грн впродовж двох місяців видача державної допомоги призупиняється.

З березня 2019 року Уряд запровадив монетизацію житлово-комунальних субсидій. Тепер клієнти «Івано-Франківськгаз Збуту», яким призначена державна допомога на сплату за газ з жовтня 2018 році, отримують її «живими грошима».Це організовано у відділеннях «Укрпошти» та «Ощадбанку». А для пенсіонерів - через Пенсійний фонд одночасно з пенсією. Тому у рахунку «Івано-Франківськгаз Збуту» за газ, спожитий у лютому, вже не враховуються субсидії.

Отримавши субсидію грошима, клієнт вже самостійно розраховується за спожитий газ у повному обсязі. У разі простроченої заборгованості за газ впродовж двох місяців надалі виплата державної допомоги призупиняється. А при нарощенні заборгованості газопостачальна компанія припиняє таким клієнтам поставки газу.

«Наразі є ризик зростання заборгованості у зв’язку з монетизацією субсидії. Держдопомогу в цьому опалювальному періоді отримують 100 тис. прикарпатців, по яких до лютого місяця держава щомісячно покривала частину витрати на газ в сумі понад 230 млн грн. Тепер ці кошти субсидіанти отримають напряму, та мають самостійно направити на повну оплату рахунків за газ. Але до цього часу майже 80% отримувачів субсидій не сплачували навіть обов`язковий платіж, що призвело до їх заборгованості», - зазначив директор ТОВ «Івано-Франківськгаз Збут» Юрій Пилипів.

Загалом прикарпатці заборгували за спожите блакитне паливо рекордну суму коштів – майже 675 млн грн. Тому щоб не залишитися без газу, субсидії, а справу боржника не було передано до суду, «Івано-Франківськгаз Збут» наполегливо рекомендує вчасно розраховуватися за спожите блакитне паливо.

Нагадуємо, зараз для сплати за спожитий газ для прикарпатців представлені платіжні системи: iPay.ua, Portmone.сom, EasyPay.ua, Ощад 24, Masterpass, Приват 24. Розмір комісії при проведенні платежу визначається виключно платіжною системою і не залежить від газопостачальної компанії.

Також швидко можна оплатити рахунки за газ за допомогою «Особистого кабінету» на сайті 104.ua, паблік акаунту 7104ua в Viber, в касах банків, відділень «Укрпошти» або через термінали самообслуговування.