Зеленського дратує, що світ хоче врятувати Україну від вторгнення Росії
На думку президента, Захід «сіє паніку» і знищує українську економіку
Viola von Cramon: Do they all take drugs in or what’s going on here?
Віола фон Крамон: Вони всі там вживають наркотики в Україні, чи що там відбувається?
Це реакція в Твіттері депутатки Европейського парламенту на висловлювання голови парламентської фракції «Слуга народу» Давида Арахімії. Пам'ятаєте, він слідом за своїм вождем, сказав, що США сіють паніку?
Заголовки світових медіа, як на підбір: «Україна применшує попередження США про вторгнення», «Український президент закликає Захід охолодити риторику щодо Росії», «Україна закликає Захід розслабитися», «Зеленський критикує врегулювання Заходом російської кризи» і так далі...
Всі медіа пишуть про одне і те ж саме і квінтесенція всього написаного проста: Зеленського дратує намагання країн світу рятувати Україну від вторгнення Росії; Зеленський не бачить небезпеки і вичитує колективному Заходу, який, на його думку, «сіє паніку» і знищує українську економіку
Знаєте, не важливо, як він там слова у фрази тулив на останній прес-конференції. Фахові перекладачі зібрали то докупи і протранслювали максимально ідентично сказаному, але людською мовою. Навіть не сумніваюсь.
Важливо, що ця особа одномоментно знищила всі дипломатичні напрацювання. В той час, коли країни НАТО згуртувалися як ніколи, щоб протистояти страшному монстрові. В той час, коли ці країни вливають купу грошей в Україну вже без всяких умов. В той час, коли країни переміщують частини армій ближче до наших кордонів. В той час, коли загострення небачене з часів холодної війни. В той час, коли сусідні країни планують і говорять про плани прийому у себе мільйонів біженців.
А воно сидить собі і просторікує: ну так візьміть нас у НАТО! не хочете? ну так і скажіть! загроза перебільшена; Україна не Титанік, дипломати не мають покидати нас (Титанік теж, до речі, спочатку був і прекрасно тримався на воді); ймовірність атаки така сама, як у 2021 році; дайте грошей, нам треба ще 5-6 мільярдів; я як президент можу мати секрети навіть від Байдена!
Дві людини зараз розповідають без втоми, що США сіє паніку – це президент України Володимир Зеленський і голова зовнішньополітичного відомства РФ Сергій Лавров.
Прямо в унісон.
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Джерело: блог Зої Казанжи