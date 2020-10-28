Міф про монополістів в зеленій енергетиці України зруйновано назавжди, – інвестори



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За даними НКРЕКП частка компанії ДТЕК в зеленій енергетиці з розвитком галузі скоротилася з 17% до 14,8%

На ринку «зеленої» енергетики немає монополії, оскільки на ньому працюють сотні гравців різного розміру, в тому числі й іноземні інвестори.

Про це повідомляє Українська вітроенергетична асоціація на своїй сторінці в Facebook.

«Сучасний ринок відновлюваних джерел енергії найбільш диверсифікований та конкурентний ринок, чого, до прикладу, не скажеш про ринок традиційних джерел енергії, де існують всього навсього декілька десятків власників станцій на традиційних джерелах», - зазначається в повідомленні.

Як зазначає асоціація, на ринку ж «зеленої» енергетики, ВДЕ-активи розпорошені серед сотень гравців, з яких 300 незалежних компаній, які не входять в активи так званих «найбільших монополістів», іноземні інвестори

В УВЕА наголосили: цей факт спростовує міф, який розповсюджують низка ЗМІ та політиків про те, що більшість зелених електростанцій належать олігархам.

Нагадаємо, за даними НКРЕКП частка компанії ДТЕК в зеленій енергетиці з розвитком галузі скоротилася з 17% (на початку року) до 14,8% (станом на 1 серпня 2020 року).

Раніше керуючий партнер UDP Renewables Сергій Євтушенко заявив, що в галузь альтернативної енергетики в Україні було інвестовано близько 10 млрд доларів, що становить 25% загального обсягу іноземних інвестицій в країну.

Держенергоефективності повідомило, що домогосподарства вклали 560 млн доларів в будівництво малих СЕС. Таким чином, кількість сімей, що використовують "чисту" електроенергію, зросла на 8% і сягнула 27 623.