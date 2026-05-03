Зміна прайс-кепів дозволяє ринку готуватися до літнього дефіциту – аналітик ExPro

Зміна прайс-кепів стала критично необхідним кроком для забезпечення імпорту електроенергії та стабільної роботи генерації в умовах очікуваного літнього дефіциту. Таке рішення дозволяє ринку гнучко реагувати на зміну балансу попиту і пропозиції, зазначила аналітик ExPro Дар'я Орлова.

«Це було важливо для того, аби український енергетичний ринок міг оперативно реагувати на потреби в імпортному ресурсі електроенергії», – пояснила вона.

За її словами, попереднє повернення до знижених прайс-кепів уже продемонструвало прямий вплив на ринок – зокрема через обмеження генерації та зростання ризиків дефіциту.

«Була історія, коли ми повернулися до старих прайс-кепів, повернулося навіть відключення», – наголосила Орлова.

Вона підкреслила, що без економічно обґрунтованого рівня прайс-кепів частина генерації не може працювати, а імпорт стає невигідним, що підсилює ризики відключень у пікові періоди.

Нещодавно голова НКРЕКП Юрій Власенко у Верховній Раді заявив, що перегляд граничних цін на ринку електроенергії є необхідним кроком для підтримки роботи генерації у періоди дефіциту.