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Міненерго разом з Мінекономіки мають доопрацювати механізм для скорішого отримання кредитів для ТЕС і ТЕЦ – замміністр енергетики

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Міненерго разом з Мінекономіки мають доопрацювати механізм для скорішого отримання кредитів для ТЕС і ТЕЦ – замміністр енергетики
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фото з відкритих джерел

Кредити планують видавати тільки на відновлення зруйнованого обладнання від обстрілів РФ, а не на планові ремонти

Міністерство енергетики та Міністерство економіки працюють над удосконаленням програми пільгового кредитування, щоб теплові електростанції та електроцентралі, хоч і з запізненням, мали можливість отримати відповідні кредити. Про це повідомив перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко під час засідання енергокомітету Верховної Ради у п’ятницю.

«Ми почали розробку програми «5-7-9%» для енергетики вже давно, але у нас були проблеми з Мінфіном, де пропрацьовували різні механізми. Можливо це і запізно, але з іншої сторони ми додатково вносимо зміни, які дадуть можливість ТЕС і ТЕЦ взяти кредит на ті кошти, які були потрачені з початку року, щоб поповнити обігові кошти», – відмітив Власенко.

Він наголосив, що планується додаткова нарада під керівництвом віце-прем’єра-міністра економіки Юлії Свириденко, на якому будуть прийматись рішення по удосконаленню механізму програми «5-7-9%» саме для ТЕС і ТЕЦ.

«Виникла необхідність внесення змін. Ми свої пропозиції на Мінекономіки подали, має бути погоджувальна нарада, за результатами якої будуть довнесені зміни, які, на наш погляд, дадуть можливість ТЕС і ТЕЦ отримати відповідні кредити», – підкреслив перший замміністра енергетики.

Власенко уточнив, що кредити планують видавати тільки на відновлення зруйнованого обладнання від обстрілів РФ, а не на планові ремонти.

«Кредити у нас будуть видаватись виключно під відновлення. Не під планові ремонти блоків, а під блоки, які у нас зазнали ушкоджень ракетами чи дронами. Програма стосується переважно ТЕС і ТЕЦ, щоб вони змогли підготуватись до опалювального сезону. Період надання кредиту залежить від встановленої потужності зруйнованого блоку. Загальний об’єм фінансування по цій програмі – 7,6 млрд гривень», – повідомив Власенко.

Як повідомлялося, у травні після відвідин прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем Харківської області, під час якого він ознайомився з наслідками руйнувань Харківської ТЕЦ, уряд розширив дію програми пільгового кредитування «5-7-9%» на відновлення пошкоджених через бойові дії ТЕЦ та ТЕС.

25 липня в.о. гендиректора ПАТ «Центренерго» Віктор Спічка повідомив, що компанія опрацьовує можливості участі у цій держпрограмі з метою отримання коштів для підготовки до осінньо-зимового періоду 2023-2024 років.

Теги: кредит Мінекономіки фінансування Центренерго

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