Мінфін може запровадити в Україні польську модель оподаткування ФОПів

Нардеп розповів про основну проблему оподаткування та як з нею боротися

Мінфін спільно з МВФ розглядає польську модель оподаткування фізосіб-підприємців, розповів голова Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю Новини.LIVE.

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Нардеп заявив, що єдиний податок в Україні перетворився з інструмента підтримки малого бізнеса на систему ухилення від оподаткування великого і середнього бізнеса.

«Часто ми чуємо від бізнесу та експертів пропозиції запровадити оподаткування, як в Європі. Вивчивши приклади декількох країн, ми взяли за зразок польську модель, яка є для нас найближчою. Зараз розглядаємо можливість її імплементації в Україні», – підкреслив Гетманцев.

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Польська модель оподаткування ФОПів передбачає ліміт за операціями у 2 млн євро (в Україні він становить 7,8 млн гривень). Крім того, торгівля оподатковується податком 3%, низьким податком оподатковується виробництво, а податки на послуги становлять від 12% до 20%.

«Наша задача – відмежувати малий бізнес від середнього і великого. Це зараз основна проблема єдиного податку і системи оподаткування малого бізнесу. Всі виступають за підтримку малого бізнесу і створення для нього сприятливих умов. Але в жодному випадку не можна робити так, щоб великий і надвеликий бізнес штучно через схеми перетворювався на «малий», – зазначив нардеп.

Гетманцев додав, що змінювати систему оподаткування ФОПів можна навіть під час війни.

Нагадаємо, попри повномасштабну війну малий та середній бізнес в Україні продовжує зростати та навіть б'є довоєнні рекорди. Наразі в країні відкривається більше нових ФОПів, аніж закривається – станом на початок осені в Україні офіційно працюють 2 млн 52 тис. 326 ФОПів.