Мінфін США виділив Україні додатково $4,5 млрд: куди підуть кошти

Кошти спрямують на соцвиплати та зарплати медикам і вчителям

Сполучені Штати виділяють Україні додатково $4,5 млрд прямої бюджетної підтримки. Про це йдеться у заяві міністерки фінансів Джанет Єллен.

«Ці кошти почнуть виплачуватися найближчими тижнями та допоможуть уряду України захиститися від незаконної війни Росії шляхом зміцнення економічної стабільності та підтримки основних державних послуг, включаючи заробітну плату працівникам лікарень, державним службовцям і вчителям, а також соціальну допомогу людям похилого віку та вразливим категоріям. У поєднанні з нашою підтримкою безпеки та величезною хоробрістю українського народу ці кошти є критично важливим інструментом опору України неспровокованому вторгненню Путіна», – йдеться у заяві.

У Мінфіні зазначають, що ці виплати доведуть загальну пряму бюджетну підтримку США для України до $13 млрд у формі грантів. Крім надання економічної підтримки, міністерство фінансів і уряд США продовжуватимуть використовувати всі інструменти, включаючи «історичну коаліцію санкцій, щоб послабити військову машину Путіна».

Раніше повідомлялося, що Україна отримала від Світового банку $60 млн, які буде спрямовано на відшкодування видатків держбюджету на оплату праці працівників держорганів та бюджетних установ освітньої сфери.

До слова, Канада випустила державні облігації на 500 млн канадських доларів (приблизно €360 млн). Ці кошти спрямують на підтримку України.

Також повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена працює над збільшенням фінансування допомоги для України.