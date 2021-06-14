У Києві квартиру продали за криптовалюту (фото)

Квартира, яку продали за криптовалюту, з ремонтом і всіма необхідними меблями

Однокімнатну квартиру було продано на NFT-аукціоні

Платформа для угод з нерухомістю Propy за криптовалюту продала квартиру в Києві на NFT-аукціоні. Продаж відбувся 8 червня 2021 року.

Як відомо, квартира однокімнатна в гарному стані, з ремонтом і всіма необхідними меблями. Розташована вона у Святошинському районі столиці. Власник квартири – засновник хедж-фонду Arrington XRP Майкл Аррінгтон, він же заснував видання про криптовалюти TechCrunch. Про це повідомляє видання «Нерухомі».

NFT-аукціон працює за наступним принципом: створюється непоновлюваний токен, який підтверджує право власності, в ньому також міститься вся інформація про об'єкт.

Перед продажем власник підписує пропрієтарні юридичні документи, потім проводить аукціон і отримує оплату у криптовалюті. Переможець має заповнити свої дані за формою KYC (Know Your Customer – знай свого клієнта) і після цього стає власником нерухомості.

Нерухомість продавалася за криптовалюту Ethereum, яка на ринку є другою за капіталізацією після Bitcoin. Стартова ціна лота становила 7,81 ETH (близько $20 тисяч). Протягом 24-годинних торгів ціна зросла до 36 ETH ($93,4 тисяч). Хто став новим власником нерухомості, поки не повідомляється.

Відомо, що в 2017 році цю квартиру продав Аррінгтону Марк Гінзбург, киянин, який проживає в Нью-Йорку. На той час це була перша угода на українському ринку нерухомості, оплата за яку проводилася у криптовалюті. Тоді за цю квартиру засновник TechCrunch заплатив 215,5 ETH, що за курсом на той час становило близько $60 тисяч.

Варто також сказати, що Марк – внучатий племінник одного з найбагатших забудовників Києва Льва Гінзбурга.

Як повідомлялося, у травні цього року середня вартість квадратного метра житла в новобудовах Києва зросла до 30 тис. грн. Річне зростання склало 4,9 тис. грн за кв. м.

Раніше президент Асоціації фахівців з нерухомості України Юрій Піта розповів, що найбільше зростання цін відбулося на «соціальне житло» на вторинному ринку (малогабаритні квартири площею до 50 м2 радянського забудови), а також на 1-, 2-кімнатні квартири в новобудовах.

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