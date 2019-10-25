Репутація не порожній звук: Маркарова відповіла на звинувачення ЗМІ



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Оксана Маркарова заперечує звинувачення про виведення з банку нерухомості на свою фірму

Глава Мінфіну стверджує, що готова «надати будь-які пояснення правоохоронним органам»

Міністр фінансів України Оксана Маркарова заявила, що елітне приміщення на столичному Подолі було продано відповідно до законодавства разом з юридичними компаніями.

Про це вона написала в Facebook у відповідь на розслідування програми «Схеми: корупція в деталях».

«Приміщення на Подолі було продано відповідно до законодавства разом з юридичними компаніями. Я знаю про цей продаж, але не маю до нього жодного відношення, окрім оренди офісу на 6 поверсі», - написала вона.

Міністр додала, що «Активбанк» під час її володіння не був проблемним.

«Під час короткого володіння і управління мною банком до березня 2014 року він не був визнаний ні проблемним, ні неплатоспроможним. Всі питання активбанку вже не раз прокоментовано мною, починаючи з 2015 року», - сказала вона.

За словами Маркарової, покупка «Активбанку» була її «бізнес помилкою задовго до приходу на службу».

Глава Мінфіну стверджує, що готова «надати будь-які пояснення правоохоронним органам».

Нагадаємо, що за даними програми Схеми: корупція в деталях, міністр фінансів Оксана Маркарова причетна до виведення з «Активбанку перед його банкрутством цінної нерухомості в центрі Києва на свою ж фірму.