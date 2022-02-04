Міністр інфраструктури пояснив, як угода з Туреччиною вплине на інфраструктуру в Україні

3 лютого 2022 року Київ та Анкара підписали угоду про зону вільної торгівлі

З підписанням угоди про зону вільної торгівлі було досягнуто історичну домовленість

Укладена між Україною та Туреччиною Угода про зону вільної торгівлі містить домовленості, які стануть основою для реалізації спільних інфраструктурних проєктів. Про це повідомив у Facebook очільник Міністерства інфраструктури Олександр Кубраков.

Зокрема, документ зафіксував історичну домовленість про повну лібералізацію автомобільних перевезень.

«Невдовзі буде знято обмеження для українських автоперевізників на ринку Туреччини, зокрема це стосується і в’їзду порожнього транспорту. Тобто фури зможуть заїжджати порожніми та повертатися з товарами», - розповів Кубраков.

На черзі – розширення співпраці щодо комбінованих та мультимодальних перевезень між Україною та Туреччиною. Зокрема Україна запропонує створити спеціальні умови для налагодження транспортних ланцюгів у форматі дорога – порт – дорога.

Планується також посилити співпрацю у дорожній галузі. За словами голови Мінінфраструктури, турецькі компанії вже залучені до реалізації ключових проєктів програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво»: будівництва трас М-30 Стрий – Ізварине, Н-31 Дніпро – Решетилівка, М-18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта, зведення позакласових мостів у Кременчуці та Запоріжжі.

Триває також спільна робота над угодою про співробітництво у сфері морського пошуку та рятування у Чорному морі.

«Це важливе питання для України, яке гостро постало після анексії Криму. Угода з Туреччиною допоможе юридично закріпити за Україною належні їй райони, покращить можливості проведення пошуково-рятувальних операцій», – додав Кубраков.

Існує потенціал для поглиблення торгівельного співробітництва на Чорному морі: зокрема Туреччина співпрацюватиме з найбільшим українським держстивідором «МТП «Южний».

Угода передбачає посилення туристичних зв’язків, зокрема щодо розширення географії авіаперельотів між країнами. Очікується, що Ужгород стане пунктом для виконання регулярних рейсів до Туреччини.

«Сподіваємось на участь турецьких партнерів та інвесторів в українських проєктах з розбудови та розвитку морських і гірськолижних курортів, готельних комплексів та іншої туристичної інфраструктури», - підкреслив Кубраков.

Як раніше повідомив координатор «Великого будівництва», заступник голови ОП Кирило Тимошенко, у Мукачево на Закарпатті буде створено новий сучасний аеропорт.