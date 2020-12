Байден прокоментував обрання його та Харріс «Людиною року»

Обраний президент США Джо Байден дуже пишається тим, що його разом із Камалою Харріс назвали переможцями номінації «Людина року» за версією журналу Time.

Про це Байден написав у Тwitter.

«Для мене велика честь бути обраним «Людиною року» разом із Камалою Харріс, і я вдячний, що потрапив до цього списку, який містить таку кількість надзвичайних людей. Американці – від тих, хто докладає зусиль на передовій (боротьби з коронавірусом – ред.) до організаторів виступів за расову справедливість – відповіли на виклики цього року із силою, стійкістю та непохитною вірою у краще завтра», – заявив Байден.

I’m honored to be Person of the Year with @KamalaHarris and grateful to be on this list with so many extraordinary folks. From front line workers to racial justice organizers, Americans met this year with strength, fortitude, and an unflinching belief in a brighter tomorrow. https://t.co/zrCCb4O6xp