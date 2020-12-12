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    У світі

    Байден прокоментував обрання його та Харріс «Людиною року»

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    Журнал Time назвав обраних президента США&nbsp;Джо Байдена&nbsp;й віцепрезидента Камалу Харріс переможцями в номінації &laquo;Людина року-2020&raquo;.&nbsp; - Байден прокоментував обрання його та Харріс «Людиною року»
    Журнал Time назвав обраних президента США Джо Байдена й віцепрезидента Камалу Харріс переможцями в номінації «Людина року-2020». 

    Для мене велика честь бути обраним «Людиною року» разом із Камалою Харріс, заявив Байден

    Обраний президент США Джо Байден дуже пишається тим, що його разом із Камалою Харріс назвали переможцями номінації «Людина року» за версією журналу Time.

    Про це Байден написав у Тwitter.

    «Для мене велика честь бути обраним «Людиною року» разом із Камалою Харріс, і я вдячний, що потрапив до цього списку, який містить таку кількість надзвичайних людей. Американці – від тих, хто докладає зусиль на передовій (боротьби з коронавірусом – ред.) до організаторів виступів за расову справедливість – відповіли на виклики цього року із силою, стійкістю та непохитною вірою у краще завтра», – заявив Байден.

    Як відомо, журнал Time назвав обраних президента США Джо Байдена й віцепрезидента Камалу Харріс переможцями в номінації «Людина року-2020». Як підкреслило видання, «Байден і Харріс поділяють віру в те, що чуйне управління може відновити втрачену нами єдність».

    До слова, журнал Time назвав Леброна Джеймса спортсменом року.

    Також журнал Time назвав артиста року.

    Раніше було оголошено імена 100 найвпливовіших жінок світу за версією Forbes

    Зазначимо, що нещодавно журнал Time вперше в історії назвав «Дитину року»

    Крім того минулого тижня журнал People назвав людину року.

    Теги: США Джозеф Байден політика президент Камала Харріс Людина року
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