Чи знизить уряд акцизи та ПДВ на пальне: заява Свириденко

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
колаж: glavcom.ua

На тлі глобальних перебоїв із постачанням нафти ціни на бензин, дизель та газ в Україні стрімко ростуть

Кабінет міністрів не планує знижувати ані ПДВ, ані акциз на пальне, щоб стабілізувати ціну на пальне. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем’єр-міністерку Юлію Свириденко під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Свириденко пояснила, що всі податки і збори надходять у дохідну частину бюджету, з якої фінансується українська армія. «Тому програми, які ми пропонуємо, будуть фінансуватися у межах діючих видатків і тих програм, які є в Міністерстві економіки і в Міністерстві соцполітики», – каже вона.

Як повідомлялося, на період до 1 травня уряд поширює програму «Національний кешбек» на купівлю пального на АЗС. Громадяни зможуть отримати від держави 15% кешбеку при купівлі дизельного пального, 10% – бензину, 5% – автогазу. Виплати будуть здійснені на базі програми «Національний кешбек», якою вже користуються 9,4 млн громадян.

Нагадаємо, станом на 13 березня 2026 року найбільші мережі АЗС в Україні залишили ціни на пальне без суттєвих змін. Середня вартість бензину А-95 коливається близько 69,76 грн за літр, а ДП – 75,92 грн за літр.

Чому змінюються ціни на АЗС

В Україні на тлі війни на Близькому Сході зросли ціни на пальне. Основними причинами цього є коливання світових цін на нафту, геополітичні ризики і валюта. Антимонопольний комітет України пояснив, що ціни на світлі нафтопродукти не підлягають державному регулюванню, український ринок світлих нафтопродуктів повністю залежить від імпорту нафтопродуктів, коливання світових цін позначаються й на вартості пального для споживачів. Підвищення вартості пального має загальноєвропейський характер і спостерігається не лише в Україні. Водночас Антимонопольний комітет перевірить ситуацію на ринку.

Глава держави Володимир Зеленський заявив, що влада намагатиметься стримати підняття цін на бензин. За словами президента, влада домовилася з НАК «Нафтогазом» та «Укрнафтою» сприяти тому, аби стримати зростання цін на бензин для українців.

Як нові ціни на пальне вплинуть на вартість продуктів 

Підвищення цін на пальне не викличе різкого стрибка вартості продуктів. Міністерство аграрної політики запевнило, що ситуація на ринку залишиться стабільною.

За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тараса Висоцького, у структурі собівартості аграрної продукції витрати на пальне становлять приблизно 10–15%. Тому навіть у разі зростання його вартості ціни на продукти аграрного сектору можуть зрости не більш як на 1–2%.

