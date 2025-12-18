Україна приєдналася до Європейського оборонного фонду

Прийнятий регламент вносить зміни до п’яти ключових програм ЄС

Сьогодні Європейська Рада офіційно прийняла регламент, що стимулює інвестиції в оборонну сферу з бюджету ЄС для реалізації плану ReArm Europe. Регламент передбачає правові зміни, спрямовані на підтримку швидких, гнучких і скоординованих інвестицій в оборонну сферу в усьому ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Єврораду.

Прийнятий регламент вносить зміни до п’яти ключових програм ЄС – програми «Цифрова Європа», Європейського оборонного фонду, механізму «З’єднати Європу», платформи стратегічних технологій для Європи (STEP) та «Горизонт Європа» – з метою забезпечення їх більш ефективного використання для підтримки діяльності, пов’язаної з обороною.

Серед іншого, нові правила дозволяють Україні приєднатися до Європейського оборонного фонду. Це створює нові можливості для українських суб’єктів господарювання брати участь у спільних дослідженнях та розробках ЄС у сфері оборони в майбутньому. Цей крок підкреслює незмінну прихильність ЄС до безпеки, стійкості та поступової інтеграції України до європейської оборонної та технологічної промислової бази.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року переговори між Лондоном та Європейським Союзом щодо приєднання Великої Британії до фонду мілітаризації Security Action for Europe (SAFE) зайшли в глухий кут і провалилися. Причиною розриву стало те, що сторони не змогли дійти згоди щодо розміру фінансового внеску Сполученого Королівства в цю оборонну ініціативу.