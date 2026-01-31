Рух на кордоні з Молдовою повністю відновлено

Водії вантажівок, автобусів та легкових авто можуть планувати перетин кордону без затримок

Пункти пропуску на українсько-молдовському кордоні повернулися до штатного режиму роботи

Рух на українсько-молдовському кордоні відновлено після тимчасового припинення через технічні проблеми. Як інформує «Главком», державна митна служба України офіційно повідомила про повне відновлення пропускних операцій.

«Після відновлення функціонування центральних баз даних митних органів Республіки Молдова пункти пропуску працюють у штатному режимі», – ідеться у повідомленні відомства.

Це означає, що водії вантажівок, автобусів та легкових авто можуть планувати перетин кордону без затримок.

Раніше вдень, близько 13:00, українські митники попередили водіїв про вимушену зупинку руху.

Причиною став технічний збій на суміжній стороні – у митних органів Республіки Молдова вийшли з ладу центральні бази даних. Через це оформлення транспортних засобів та товарів було тимчасово неможливим в обох напрямках. На усунення несправності фахівцям знадобилося трохи більше трьох годин.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді урядовців стосовно масштабної аварійної ситуації в енергосистемі. Причиною знеструмлення значної частини України та сусідньої Молдови стали технологічні причини на лініях електропередач, що з'єднують обидві держави. Наразі тривають інтенсивні відновлювальні роботи для стабілізації мережі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Про стан справ главі держави звітували Перша віцепрем’єр-міністерка – Міністерка економіки Юлія Свириденко та Міністр енергетики Денис Шмигаль.

Раніше повідомляли, на Києвщині, Одещині та Дніпропетровщині та у столиці 24 січня 2026 року запроваджено екстрені відключення електроенергії.

Нагадаємо, столична підземка тимчасово припинила перевезення пасажирів. Причиною став критичний рівень напруги, що надходить від зовнішніх живлячих центрів. Наразі поїзди не курсують на жодній із гілок, а ескалатори вимкнені для запобігання аварійним ситуаціям.

До слова, у суботу, 31 січня 2026 року, о 10:42 ранку Республіка Молдова опинилася в стані масштабного блекауту. Слідом за енергетичним колапсом в Україні, молдовська енергосистема не витримала різкого перепаду напруги, що призвело до аварійного відключення ключових ліній електропередач. Інформацію про системну аварію офіційно підтвердив міністр енергетики Молдови Дорін Жунгієту (Dorin Junghietu).