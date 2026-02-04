Головна Київ Новини
Київські митники врятували від вивезення за кордон рідкісну трипільську вазу (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Київські митники врятували від вивезення за кордон рідкісну трипільську вазу (фото)
Трипільська ваза V тисячоліття до н.е. тепер зберігатиметься у Національному музеї історії України
фото: Київська митниця/Facebook

Експерти встановили, що вилучена з міжнародної посилки ваза належить до доби енеоліту

Київські митники передали до Національного музею історії України унікальну археологічну пам’ятку – стародавню трипільську вазу. Артефакт намагалися незаконно вивезти з України до Швейцарії у міжнародному поштовому відправленні без відповідних дозволів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Київської митниці. 

Експерти встановили, що виріб належить до доби енеоліту. Морфологія посудини та особливості розпису дають підстави віднести її до середини V тисячоліття до нашої ери. «Це один із тих артефактів, що дозволяє буквально доторкнутися до історії, якій понад шість тисяч років», – йдеться у повідомленні.

фото: Київська митниця/Facebook

Поки тривали судові процедури, ваза зберігалася на митниці, де її встигли оцифрувати для історії. Наразі за рішенням суду культурна цінність офіційно перейшла у власність держави й поповнила музейну колекцію.

фото: Київська митниця/Facebook

Разом із трипільською вазою музейна колекція поповнилася й іншими цінними експонатами, які раніше намагалися переслати до США:

  • автентичні зразки підгірцевської культури V–III століть до н.е.,
  • черняхівської культури III – початку V століття,
  • артефакти, поширені на території Русі у X–XIII століттях. 
фото: Київська митниця/Facebook
фото: Київська митниця/Facebook

Передача предметів відбулася за рішенням Експертно-фондової ради при Міністерстві культури та стратегічних комунікацій України. Тепер ці знахідки будуть доступні для наукового вивчення та огляду відвідувачами музею.

Нагадаємо, київська митниця передала 13 культурних цінностей до музеїв Києва, Черкащини та Кіровоградщини. Серед предметів: ікона, натільні хрестики, складень та порцеляна. Зазначається, що культупні цінності 17–20 століть митники вилучили з міжнародних поштових відправлень через відсутність дозвільних документів на їх вивезення з України. Після відповідних судових рішень культурні цінності перейшли у власність держави та отримали нове життя у музейних колекціях.

