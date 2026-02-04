Головна Гроші Економіка
Названо найбагатший регіон України

glavcom.ua
Юлія Відміцька
Донеччина багата на різноманітні корисні копалини, які оцінють в мільйони доларів
Фото: Суспільне Донбас

До трійки найбагатших регіонів за покладами корисних копалин входить Дніпропетровщина та Луганщина

Серед найбагатших регіонів України за кількістю та вартістю корисних копалин України лідирує Донеччина. Ресурси цього регіону сягають близько $3,8 трлн. Про це пише «Главком» із посиланням на Forbes.

За даними Інституту Геології, у межах Донецької області розташовані 54 родовища. Також відомо, що Донеччина багата на різноманітні корисні копалини, як кам'яне вугілля, доломіт, вапняки сурм'яно-ртутні руди, вогнетривкі глини тощо. Тож Донецька область приховує різноманітні та дорогі копалини під землею, що робить її найбагатшим регіоном країни.

Однак є й інші не менш багаті території зі значними запасами покладів. Друге місце після Донеччини займає Дніпропетровська область, де зберігаються корисні копалини вартістю на $3,5 трлн.

Третє місце у цьому списку дісталося Луганській області, де зберігається трохи менше покладів, їх вартість сягає 3,2 трильйона доларів. Загалом Україна багата на понад 111 млрд т корисних копалин.

Раніше «Главком» писав про те, що на Донеччині окупанти розграбовують корисні копалини. Адміністрація тимчасово окупованих територій Донецької області готується видавати «ліцензії» на видобуток корисних копалин в регіоні. Відомо, що окупаційна адміністрація ухвалила список корисних копалин, на які готує видавати «ліцензії». Йдеться про глину, вапняк, пісок й інше. 

Нангадаємо, що президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди між США та Україною про корисні копалини. Йдеться про проєкт закону «Про ратифікацію угоди між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови».

До слова, раніше повідомлялося, як уряд Росії прийняв рішення заборонити публікацію в відкритому доступі географічних карт, що містять дані про місце корисних копалин, посилаючись на необхідність забезпечення «національної безпеки
 

Теги: корисні копалини Дніпропетровщина Донеччина Луганщина

