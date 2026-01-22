НАБУ вилучило понад $850 тис. під час обшуків на Волинській митниці

За результатами обшуку на митному пості «Луцьк» детективи НАБУ знайшли сотні тисяч доларів

Антикорупційні органи запевнили, що після обшуків нікого не було затримано

Детективи Національного антикорупційного бюро провели обшуки на митному пості «Луцьк» Волинської митниці, а також інших об’єктах, якими користувались службові особи підрозділу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.

Зазначається, що за результатами обшуку одного з таких об’єктів антикорупційні органи вилучили понад $850 тис. Водночас пресслужба повідомила, що жодної людини не було затримано.

«Слідчі дії здійснювалися відповідно до чинного законодавства. Жодну особу наразі не затримали, про підозру не повідомляли. Інші деталі не розголошуються для збереження таємниці досудового розслідування», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про викриття масштабної корупційної схеми в Державній прикордонній службі України.

За даними слідства, колишні та чинні високопосадовці відомства роками сприяли незаконному переправленню цигарок до ЄС, використовуючи для цього автомобілі з підробленими дипломатичними номерами та залучали родичів українських дипломатів. Слідство встановило, що за безперешкодний проїзд лише однієї автівки прикордонники отримували фіксовану суму – 3 тис. євро.

Раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура провели обшуки в ексочільника Держприкордонслужби Сергія Дейнека.