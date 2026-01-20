Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Злитки у шкарпетках і ланцюжки в молитовнику: що вилучили чернівецькі митники?

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Злитки у шкарпетках і ланцюжки в молитовнику: що вилучили чернівецькі митники?
Чернівецька митниця зупинила контрабанду золота в шкарпетках
фото: Чернівецька митниця

Дві спроби незаконного вивезення дорогоцінних металів задокументували в пункті пропуску «Порубне – Сірет»

Посадові особи Чернівецької митниці зупинили дві спроби незаконного переміщення через українсько-румунський кордон золота, прихованого від митного контролю. Предмети вилучено, складено адміністративні протоколи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Чернівецької митниці.

Перший випадок стався під час митного контролю громадянки України, яка прямувала до Румунії пішки через пункт пропуску «Порубне–Сірет». Митники запідозрили можливе переміщення предметів, обмежених до вивезення, і ухвалили рішення про проведення особистого огляду.

У результаті огляду у жінки виявили чотири литі золоті злитки із заводським маркуванням «Valcambi Suisse», 100 g, проба 999,9, зі штампом пробірника «ESSAYEUR FONDEUR». Злитки були сховані у шкарпетках – по два в кожній. Загальна вага вилученого золота склала 400 грамів, орієнтовна вартість – близько 2,6 млн грн.

Того ж дня митники задокументували ще одну спробу прихованого переміщення дорогоцінних металів. Під час огляду особистих речей іншої громадянки, яка також прямувала до Румунії, було знайдено 10 золотих ланцюжків загальною вагою 36 грамів.

Злитки у шкарпетках і ланцюжки в молитовнику: що вилучили чернівецькі митники? фото 1
фото: Чернівецька Митниця

Прикраси знаходилися в поліетиленовому пакеті, захованому всередині молитовника серед інших речей. За обома фактами посадовці Чернівецької митниці склали протоколи за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України (приховування товарів від митного контролю). Виявлені дорогоцінні метали вилучено у встановленому законом порядку до завершення розгляду справ.

Злитки у шкарпетках і ланцюжки в молитовнику: що вилучили чернівецькі митники? фото 2
фото: Чернівецька Митниця

Раніше, чернівецькі правоохоронці викрили заступника начальника митного поста «Красноїльськ» Чернівецької митниці, якого підозрюють у сприянні незаконному переміщенню через кордон техніки Apple.

Читайте також:

Теги: кордон дорогоцінні метали митниця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ключове завдання українських підрозділів – не допустити реалізації задумів ворога
Росіяни намагається створити «буферну зону» в двох областях
18 сiчня, 16:00
У судовому засіданні жінка повністю визнала свою провину
У Львові жінка вийшла заміж за близького родича та отримала вирок
10 сiчня, 18:15
Священник УПЦ Московського патріархату допомагав чоловікам незаконно перетинати кордон
На Буковині священник УПЦ Московського патріархату незаконно переправляв чоловіків до Румунії
7 сiчня, 20:47
Героїн на $18,5 млн знайшли у вантажівці
У Грузії знайдено партію героїну на понад $18 млн
1 сiчня, 14:56
Литва готує мости до підриву на кордоні
Литва готується підірвати прикордонні мости у разі загрози з боку РФ і Білорусі
30 грудня, 2025, 18:00
Окрім огорожі, облаштовано супровідну інфраструктуру: дороги для патрулювання, технічні платформи, контрольні пункти
Латвія завершила будівництво бар'єру на кордоні з Росією
29 грудня, 2025, 22:59
Дорога художниці з України до міста Дортмунд у Німеччині тривала близько 45 годин
16 годин на кордоні. Київська художниця розповіла, як дві доби добиралася до Німеччини
29 грудня, 2025, 19:51
Найбільш напружена ситуація зберігається у пунктах пропуску «Краківець» та «Шегині»
Прикордонники зафіксували на Львівщині рекордний пасажиропотік за добу
22 грудня, 2025, 11:21
Омбудсман закликав міжнародну спільноту дати належну правову оцінку діям РФ
Україна вимагає від Росії повернути примусово вивезених із Сумщини людей
21 грудня, 2025, 15:47

Події в Україні

Злитки у шкарпетках і ланцюжки в молитовнику: що вилучили чернівецькі митники?
Злитки у шкарпетках і ланцюжки в молитовнику: що вилучили чернівецькі митники?
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Чорнобильську АЕС заживлено після російського обстрілу
Чорнобильську АЕС заживлено після російського обстрілу
У багатьох областях 20 січня 2026 року запроваджено аварійні відключення світла
У багатьох областях 20 січня 2026 року запроваджено аварійні відключення світла
Скільки енергопотужностей втратила Україна з жовтня 2025 року: деталі від Мінекономіки
Скільки енергопотужностей втратила Україна з жовтня 2025 року: деталі від Мінекономіки
Федоров анонсував появу дроново-штурмових підрозділів
Федоров анонсував появу дроново-штурмових підрозділів

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 20 січня
Сьогодні, 05:59
Трамп придбав облігації Netflix і Warner Bros після оголошення про їхнє злиття
Вчора, 17:58
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 19 січня
Вчора, 05:59
В Австрії внаслідок сходження двох лавин загинули п’ятеро лижників
18 сiчня, 04:19
Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
16 сiчня, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
16 сiчня, 14:06

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua