Злитки у шкарпетках і ланцюжки в молитовнику: що вилучили чернівецькі митники?

Дві спроби незаконного вивезення дорогоцінних металів задокументували в пункті пропуску «Порубне – Сірет»

Посадові особи Чернівецької митниці зупинили дві спроби незаконного переміщення через українсько-румунський кордон золота, прихованого від митного контролю. Предмети вилучено, складено адміністративні протоколи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Чернівецької митниці.

Перший випадок стався під час митного контролю громадянки України, яка прямувала до Румунії пішки через пункт пропуску «Порубне–Сірет». Митники запідозрили можливе переміщення предметів, обмежених до вивезення, і ухвалили рішення про проведення особистого огляду.

У результаті огляду у жінки виявили чотири литі золоті злитки із заводським маркуванням «Valcambi Suisse», 100 g, проба 999,9, зі штампом пробірника «ESSAYEUR FONDEUR». Злитки були сховані у шкарпетках – по два в кожній. Загальна вага вилученого золота склала 400 грамів, орієнтовна вартість – близько 2,6 млн грн.

Того ж дня митники задокументували ще одну спробу прихованого переміщення дорогоцінних металів. Під час огляду особистих речей іншої громадянки, яка також прямувала до Румунії, було знайдено 10 золотих ланцюжків загальною вагою 36 грамів.

фото: Чернівецька Митниця

Прикраси знаходилися в поліетиленовому пакеті, захованому всередині молитовника серед інших речей. За обома фактами посадовці Чернівецької митниці склали протоколи за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України (приховування товарів від митного контролю). Виявлені дорогоцінні метали вилучено у встановленому законом порядку до завершення розгляду справ.

фото: Чернівецька Митниця

Раніше, чернівецькі правоохоронці викрили заступника начальника митного поста «Красноїльськ» Чернівецької митниці, якого підозрюють у сприянні незаконному переміщенню через кордон техніки Apple.