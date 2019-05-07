Мобільні додатки 104 Mobile – сервіс для декількох особових рахунків новини компаній



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Мінімум часу в черзі – більше приємного спілкування з сім’єю

ПАТ «Житомиргаз» нещодавно запропонував скористатися ще одним сервісом зворотного зв’язку із компанією: мобільним додатком «104 Mobile Light» для iOS. Власники ґаджетів з операційною системою Android мали змогу оцінити додаток «104 Mobile» з осені минулого року.

Одна із переваг мобільних додатків – можливість керувати декількома особовими рахунками, адже оплачувати рахунки за газ, контролювати поточний баланс, опрацьовувати показання лічильників зручно з одного ґаджету. Така новація була розроблена для клієнтів, що піклуються про своїх близьких та літніх родичів.

Для входу в акаунт використовується логін і пароль для особистого кабінету на сайті 104.ua. Так само обліковий запис можна зареєструвати через додаток. Для зміни налаштувань і керування акаунтами, відкрийте меню за допомогою кнопки зверху праворуч. У налаштуваннях можна додавати та редагувати акаунти.

«Мінімум часу в черзі – більше приємного спілкування з сім’єю. Мобільні додатки 104 Mobile та 104 Mobile Light дозволяють передати показання кількох лічильників в два дотики, - зазначає фахівець із зв’язків з громадськістю ПАТ «Житомиргаз» Катерина Чумак. – Для цього не потрібно ходити до центрів обслуговування клієнтів і навіть телефонувати. Адже дистанційні способи передачі цих даних існують вже не один рік».

Статистика говорить, що найвідповідальніші споживачі Житомирщини – люди поважного віку. Зазвичай вони найбільше переживають, аби показники їх лічильника були передані коректно і вчасно. Саме тому вони звертаються до Центрів обслуговування клієнтів в період з 1 по 5 числа щомісяця і вистоюють в довгих чергах з метою передати показання газових лічильників.