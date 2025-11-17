МВФ вимагатиме ліквідації схем ухилення від сплати податків, що залежить від роботи БЕБ

Рішення борду МВФ щодо запуску програми очікується у січні

Місія МВФ розпочала роботу в Києві для проведення офіційних переговорів щодо нової програми співпраці з Україною. Серед ключових вимог – ліквідація схем ухилення від сплати податків. Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.

«Обговорили деталі Бюджету-2026 з керівником місії Гевіном Греєм та його колегами.

Загальний обсяг програми, який МВФ пропонує Україні, – близько $8 млрд на 4 роки. Це менше, ніж ми очікували й ніж нам потрібно, але програма МВФ – ключ до отримання фінансування від інших партнерів, зокрема й репараційного кредиту», – написала Підласа.

Рішення борду МВФ щодо запуску програми очікується у січні, тоді ж планується і перша виплата (initial disbursement). Prior action (попередні дії, необхідні для старту програми) – традиційно ухвалення бюджету на 2026 рік у межах погодженого з МВФ дефіциту.

«Щодо структурних маяків – МВФ найбільше зацікавлений у збільшенні доходів державного бюджету, зокрема шляхом закриття схем ухилення від сплати податків», – підкреслила голова комітету.

Розслідування справ за статтею 212 КК України – ухилення від сплати податків – належить до підслідності Бюро економічної безпеки, яке 6 серпня отримало нового керівника – Олександра Цивінського, обраного комісією за участю міжнародних експертів.

Ексспівробітник НАБУ Цивінський неодноразово заявляв, що відшкодування коштів до державного бюджету – некоректний критерій оцінювання ефективності БЕБ, і запевняв, що економічний ефект від роботи оновленого Бюро виявлятиметься через загальне зростання податкових надходжень.

Втім, керівництво БЕБ досі не презентувало публічно план оновлення Бюро економічної безпеки, зміни підходів у роботі та критерії оцінювання. Статистичні дані щодо збільшення надходжень до державного бюджету внаслідок діяльності БЕБ також не оприлюднювалися.