Місія МВФ розпочала роботу в Україні

Місія МВФ розпочала роботу в Україні
Дискусіїї фокусуватимуться на цілях економічної політики влади
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Україна і МВФ почали офіційні переговори щодо нової кредитної програми

Місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу спільно з представниками українського уряду над новою програмою розширеного фінансування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву постійної представниці МВФ в Україні Прішили Тофано, яку цитує «Інтерфакс-Україна».

«Місія МВФ на чолі у Гевіном Греєм розпочала сьогодні дискусії з представниками влади України у контексті їх звернення щодо започаткування нової програми розширеного фінансування (EFF)», – заявила постійна представниця МВФ в Україні Прішила Тофано.

За словами Тофано, дискусії фокусуватимуться на цілях економічної політики влади, з акцентом на податково-бюджетній та грошово-кредитній політиках з метою забезпечення стабільності в умовах неперервної надзвичайно високої невизначеності. Також серед ключових векторів – це структурні заходи, спрямовані на посилення урядування, боротьбу з корупцією та підтримку економічного зростання.

Нагадаємо, Євросоюз побоюється, що Міжнародний валютний фонд припинить допомогу, якщо Бельгія відмовиться підтримати репараційний кредит на суму 140 млрд євро для України. Відмова Бельгії підтримати кредит Євросоюзу для України може спонукати МВФ заблокувати фінансову підтримку цієї країни, що призведе до втрати довіри до економічної життєздатності України, попереджають у ЄС.

До слова, Європейський Союз може взяти на себе спільне боргове зобов’язання на десятки мільярдів євро для підтримки України, якщо не вдасться використати заморожені активи Росії, які Бельгія відхилила. Варіант спільного боргу розглядають як «план Б» для уникнення фінансової кризи в Києві на початку 2026 року.

