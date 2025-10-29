Головна Гроші Бізнес
Для продовження імпорту газу необхідно витратити ще 1,9 мільярда євро – Нафтогаз

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Група «Нафтогаз» вже витратила на закачування газу близько $1 млрд власних коштів та близько $1,5 млрд допомоги від партнерів

Група Нафтогаз накопичила у сховищах 13,2 млрд кубометрів «блакитного палива» та планує додатковий його імпорт через російські атаки на газовидобуток. Про це розповів голова НАК на брифінгу повідомляє Укрінформ.

Він зазначив, що Група витратила на закачування газу близько 1 млрд дол. власних коштів та близько 1,5 млрд дол. залученої допомоги від партнерів. Такий обсяг фінансування був зумовлений потребою збільшити імпорт газу через наслідки російських атак на газовидобуток.

Наразі Нафтогаз оцінює свою потребу в коштах для продовження імпорту газу в 1,9 млрд євро.

Раніше британське видання The Guardian повідомило про те, що Угорщина та Словаччина минулого місяця були найбільшими імпортерами російського газу в ЄС. Втім, за даними EXPro, ті самі країни є найбільшими постачальниками газу в Україну. Для прикладу, тільки у липні Україна закупила у Словаччини та Угорщини більш ніж 550 млн кубів газу 

