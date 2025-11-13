Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Україна отримала транш від ЄС на €5,9 млрд: куди підуть гроші

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Україна отримала транш від ЄС на €5,9 млрд: куди підуть гроші
Україна планує виконати ще 25 кроків, які передбачає план програми Ukraine Facilit
фото з відкритих джерел

Міністерство планує виконати ще 25 кроків, які передбачає програма фінансової підтримки України 

Україна отримала транш від ЄС на €5,9 млрд. Частина цих коштів були надані в межах різних програм фінансової підтримки України Європейським Союзом. Про це заявило Міністерство економіки, передає «Главком».

Мінекономіки повідомило, що €1,8 млрд Україна отримала в межах програми фінансової підтримки від ЄС Ukraine Facility, а €4,1 млрд надали за механізмом ERA loans (Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine). Транш розподілять на пріоритетні витрати державного бюджету у соціальній та оборонній сферах. Також кошти застосують для відновлення України.

У Мінекономіки пояснили, що транш у межах Ukraine Facility від ЄС розміром €5,9 млрд країна отримала завдяки здійсненим реформам другого кварталу 2025 року, які передбачали умови механізму. Йдеться про такі результати:

  • прийняття стратегії врегулювання непрацюючих кредитів;
  • набуття чинності закону «Про професійну освіту»;
  • набуття чинності постанови Кабінету міністрів щодо закупівлі соціальних послуг за рахунок коштів державного бюджету;
  • прийняття стратегії розвитку малого та середнього підприємництва;
  • оприлюднення дослідження щодо можливості надання територіальним громадам статусу юридичної особи;
  • впровадження дорожньої карти процесу відокремлення надбавки за відновлювану енергію від тарифу на передачу;
  • опублікування портфеля інвестиційних проєктів з видобутку критичної сировини;
  • початок проведення міжнародних конкурсів на укладення угод про розподіл продукції (УРП);
  • набуття чинності розпорядження Кабінету міністрів щодо створення національної системи торгівлі викидами парникових газів.

Міністерство також заявило про те, що Україна планує виконати ще 25 кроків, які передбачає план програми Ukraine Facility. Зокрема розгляд 11 законопроєктів відбудеться у четвертому кварталі.

Нещодавно Україна також отримала $177 млн від Світового банку в межах проєктів Surge та Thrive. Із загальної суми $147 млн надійшло за проєктом Surge «Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління» та $30 млн – за проєктом Thrive «Трансформація охорони здоров'я шляхом реформи та інвестицій в ефективність».

Також напередодні Дня Незалежності ЄС виділив Україні 4 млрд євро через механізм Ukraine Facilit. Так, для отримання чергового траншу за проєктом Surge Україна затвердила єдиний портфель публічних інвестиційних проєктів на 2026-2028 роки з урахуванням гендерних та кліматичних аспектів, ухвалила методичні рекомендації щодо оцінки впливу публічних інвестиційних проєктів на довкілля та підтвердила виконання Антикорупційної програми Державної податкової служби.

Читайте також:

Теги: економіка Мінекономіки фінансування Європейський Союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Продажі російської сільгосптехніки знизилися за 9 місяців на 26,5%
Падіння російської економіки у прірву
5 листопада, 09:29
У ІІІ кварталі 2025 року монетарна політика Національного банку України залишалася надмірно жорсткою
Чи сприяє монетарна політика розвитку економіки України?
11 листопада, 14:30
Замість українців, які помирають, будуть мігранти? Соцмережі відреагували на заяву бізнес-омбудсмена
Замість українців, які помирають, будуть мігранти? Соцмережі відреагували на заяву бізнес-омбудсмена
22 жовтня, 19:14
Через позицію Ради Європи Україна не може позбавитися зобов’язань «захищати російськомовних»
«Культурна капітуляція»? ЄС захищає… російську мову в Україні
30 жовтня, 23:15
Зеленський оцінив гру Трампа з Путіним: «Вікно відкрите» для перемовин або зброї
«Або перемовини, або…» Зеленський оцінив гру Трампа з Путіним
28 жовтня, 10:35
Багато росіян не поділяють одержимості Путіна «знищенням України» за будь-яку ціну
Напруга у Кремлі: оточення Путіна бажає його відходу – WSJ
26 жовтня, 15:59
ЄС та Україна також домовилися вивчати заходи, які допоможуть українським експортерам виходити на традиційні ринки в третіх країнах
ЄС та Україна оновили торговельну угоду: що змінилося
29 жовтня, 14:47
СЗР констатує втрату фінансової стійкості в ключових секторах
Російська економіка демонструє системне падіння – розвідка
1 листопада, 10:50
В останній місяць літа українці придбали товари вітчизняного виробництва на майже 5,1 млрд грн
Виплата національного кешбеку за серпень стартувала
11 листопада, 17:52

Економіка

Україна отримала транш від ЄС на €5,9 млрд: куди підуть гроші
Україна отримала транш від ЄС на €5,9 млрд: куди підуть гроші
Нове зростання тарифів на передачу електроенергії може посилити кризу в енергетиці – ЗМІ
Нове зростання тарифів на передачу електроенергії може посилити кризу в енергетиці – ЗМІ
Єдиний виш в Україні, який готує реальних інженерів
Єдиний виш в Україні, який готує реальних інженерів
На Закарпатті річні податки двох «Макдональдзів» дорівнюють бюджету всієї лісової галузі регіону
На Закарпатті річні податки двох «Макдональдзів» дорівнюють бюджету всієї лісової галузі регіону
Експерти закликали збільшити фінансування НАБУ: «Кожна операція коштує десятки мільйонів»
Експерти закликали збільшити фінансування НАБУ: «Кожна операція коштує десятки мільйонів»
Гендиректор ДТЕК зустрівся з міністром енергетики США Райтом
Гендиректор ДТЕК зустрівся з міністром енергетики США Райтом

Новини

Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
Вчора, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua