Україна отримала транш від ЄС на €5,9 млрд: куди підуть гроші

Міністерство планує виконати ще 25 кроків, які передбачає програма фінансової підтримки України

Україна отримала транш від ЄС на €5,9 млрд. Частина цих коштів були надані в межах різних програм фінансової підтримки України Європейським Союзом. Про це заявило Міністерство економіки, передає «Главком».

Мінекономіки повідомило, що €1,8 млрд Україна отримала в межах програми фінансової підтримки від ЄС Ukraine Facility, а €4,1 млрд надали за механізмом ERA loans (Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine). Транш розподілять на пріоритетні витрати державного бюджету у соціальній та оборонній сферах. Також кошти застосують для відновлення України.

У Мінекономіки пояснили, що транш у межах Ukraine Facility від ЄС розміром €5,9 млрд країна отримала завдяки здійсненим реформам другого кварталу 2025 року, які передбачали умови механізму. Йдеться про такі результати:

прийняття стратегії врегулювання непрацюючих кредитів;

набуття чинності закону «Про професійну освіту»;

набуття чинності постанови Кабінету міністрів щодо закупівлі соціальних послуг за рахунок коштів державного бюджету;

прийняття стратегії розвитку малого та середнього підприємництва;

оприлюднення дослідження щодо можливості надання територіальним громадам статусу юридичної особи;

впровадження дорожньої карти процесу відокремлення надбавки за відновлювану енергію від тарифу на передачу;

опублікування портфеля інвестиційних проєктів з видобутку критичної сировини;

початок проведення міжнародних конкурсів на укладення угод про розподіл продукції (УРП);

набуття чинності розпорядження Кабінету міністрів щодо створення національної системи торгівлі викидами парникових газів.

Міністерство також заявило про те, що Україна планує виконати ще 25 кроків, які передбачає план програми Ukraine Facility. Зокрема розгляд 11 законопроєктів відбудеться у четвертому кварталі.

Нещодавно Україна також отримала $177 млн від Світового банку в межах проєктів Surge та Thrive. Із загальної суми $147 млн надійшло за проєктом Surge «Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління» та $30 млн – за проєктом Thrive «Трансформація охорони здоров'я шляхом реформи та інвестицій в ефективність».

Також напередодні Дня Незалежності ЄС виділив Україні 4 млрд євро через механізм Ukraine Facilit. Так, для отримання чергового траншу за проєктом Surge Україна затвердила єдиний портфель публічних інвестиційних проєктів на 2026-2028 роки з урахуванням гендерних та кліматичних аспектів, ухвалила методичні рекомендації щодо оцінки впливу публічних інвестиційних проєктів на довкілля та підтвердила виконання Антикорупційної програми Державної податкової служби.