На Хмельниччині збільшилась кількість користувачів газом



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З початку року новими клієнтами ТОВ «Хмельницькгаз збут» стали ще 2 тис. подолян

За 10 міс. 2019 року року майже 2 тис. мешканців Хмельницької області обрали своїм постачальником ТОВ «Хмельницькгаз збут». Наразі загальна кількість побутових споживачів газу Хмельниччини сягнула понад 410 тис., левова частка яких – клієнти з обласного центру та найбільших міст області.

Найактивніше кількість клієнтів «Хмельницькгаз збуту» зростає в обласному центрі та Хмельницькому районі – за рік тут новими споживачами газу стали майже 1,5 тис. домогосподарств. Ще 252 нових споживачі компанія отримала в місті в Кам’янці-Подільському, в Красилові – 67 нових клієнтів, у Славуті - 29. Таке збільшення пов`язане із новобудовами в містах. У всіх інших районах області зареєстровано всього до десятка нових користувачів газу.

«З-поміж усіх видів палива подоляни все ж таки віддають перевагу природному газу як найдоступнішому та екологічному енергоносію, - сказав директор «Хмельницькгаз збуту» Андрій Левицький. – Водночас, в сільській місцевості окремі споживачі переходять на користування альтернативними видами палива, зокрема, деревиною. Тому клієнтська база перебуває у постійному русі».

Наразі більша частина поставок газу «Хмельницькгаз збуту» припадає на побутових споживачів. Однак, дана категорія є найбільш проблематичною та вимагає значних фінансових та людських ресурсів.

Фахівці газопостачальної компанії працюють зі споживачами газу-населенням як у Хмельницькому, так і у кожному районі Хмельниччини. Щоденно співробітники «Хмельницькгаз збуту» обслуговують тисячі клієнтів, надають їм усю необхідну вичерпну інформацію, опрацьовують звернення.

Торговельна націнка «Хмельницькгаз збуту» складає всього 2,1% від закупівельної ціни природного газу. Тож при сплаті за газ, цю націнку використовують на друк та доставку квитанцій, підтримку цілого ряду необхідних сервісів для онлайн-спілкування з клієнтами, зокрема – Особистого кабінету споживача.

Однак, ситуацію значно ускладнюють багатомільйонні борги споживачів, в тому числі і отримувачів державної допомоги, а також велика кількість пільговиків та субсидіантів.