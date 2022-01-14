Мешканці Київщини стали більше платити за землю. Скільки податків отримали бюджети

Найбільші суми земельних податків сплатили мешканці трьох районів Київщини

У 2021 році землевласники та орендарі сплатили до місцевих бюджетів Київщини 1,5 млрд грн плати за землю з темпом приросту 4% або 63 млн грн додаткових коштів порівняно з 2020 роком. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДПС у Київській області.

Юридичні особи забезпечили скарбницям 1,3 млрд грн, збільшивши показник на 5% або 66,6 млн грн.

Фізичні особи спрямували до казни територіальних громад 237,2 млн грн.

Найбільші суми забезпечили платники:

Бучанського району – 335 млн грн,

Броварського – 259 млн грн,

Бориспільського – 209 млн грн.

Законом України від 30.11.2021 №1914-ІХ внесено зміни до Податкового кодексу України, зокрема, розширено перелік підстав для нарахування земельного податку, визначених п. 286.1 ст. 286 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Так, відповідно до п.п. «в» п. 286.1 ст. 286 ПКУ, до підстав віднесено наявність у землевласників та землекористувачів державних актів на землю.

Крім того, згідно з п.п. «д» п. 286.1 ст. 286 ПКУ, для нарахування земельного податку застосовуються дані інших правовстановлюючих документів, якими посвідчується право власності або право користування земельною ділянкою, право на земельні частки (паї).

Як повідомлялося, за минулий рік власники елітних автомобілів сплатили до місцевих бюджетів Київщини 10,5 млн грн.

Раніше повідомлялося, що на Київщині до платників податків надходять фіктивні запити від «слідчих Податкової служби».

Нагадаємо, з 1 січня 2022 року почали діяти зміни у системі оподаткування юридичних та фізичних осіб-резидентів України.

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