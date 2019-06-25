На складах ТЕС ДТЕК мільйон тонн вугілля



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З вересня 2017 року ДТЕК реалізує програму зі зниження залежності в імпортному вугіллі

Всі доступні до експлуатації блоки ДТЕК знаходяться в роботі, - пресслужба ДТЕК «Енерго»

Станом на 24 червня запаси вугілля на складах теплових електростанцій ДТЕК «Енерго» склали 967 тис. тонн вугілля. Всі доступні до експлуатації блоки ДТЕК знаходяться в роботі.

Про це заявили в пресслужбі компанії ДТЕК «Енерго».

«На наших складах зараз 967 тис. тонн вугілля, в тому числі, марки Г - 826 тис. тонн вугілля і марки А - 141 тис. тонн вугілля. Станом на 24.06 всі доступні до експлуатації блоки ДТЕК знаходяться в роботі», - підкреслюють в ДТЕК.

У компанії відзначають, що з вересня 2017 року ДТЕК реалізує програму зі зниження залежності в імпортному вугіллі, що складається з трьох ключових кроків. Крок №1 - переведення блоків з антрациту на газове вугілля. Крок №2 - забезпечення ТЕС вугіллям українського видобутку. І крок №3 - модернізація потужностей ТЕС для ефективної і безперебійної роботи.

«Наша мета - енергонезалежність України, і за 14 років роботи компанія інвестувала в розвиток енергетики більше $ 9,2 млрд. Ми продовжуємо переводити блоки ТЕС з використання імпортного антрациту на українське газове вугілля. Ми вже перевели чотири блоки Придніпровської ТЕС, це дозволяє станції працювати тільки на українському вугіллі. На черзі - Криворізька ТЕС. ми нарощуємо видобуток вугілля - в минулому році ми видобули 24,1 млн тонн вугілля, що на 5,3% більше, ніж в 2017 році», - відзначили в компанії.

У ДТЕК відзначають, що ТЕС компанії повністю забезпечені вугіллям марки Г, по антрациту є дефіцит.

«Ми повністю забезпечені вугіллям марки Г. По антрациту є певний дефіцит. Компанія розглядає варіанти вирішення проблеми - закупівля вугілля за кордоном і перехід блоків антрацитових станцій на природний газ», - повідомили в компанії.

Нагадаємо, раніше НЕК «Укренерго» заявила, що в останні два тижні в Україні зафіксовано рекордні показники температури повітря, при цьому пік споживання потужності склав 17 935 МВт.