На Волині протягом року вдвічі збільшилося використання онлайн-сервісів при сплаті за газ новини компаній



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Розраховуватись онлайн за спожитий газ клієнти «Волиньгаз збуту» можуть без черг та із мінімальною комісією, а в деяких випадках – навіть без комісій

У 2018 році понад 100 тис. споживачів газу на Волині розрахувались за спожите блакитне паливо за допомогою онлайн-платежів. У порівнянні з 2017 роком кількість електронних розрахунків збільшилась удвічі.

Розраховуватись онлайн за спожитий газ клієнти «Волиньгаз збуту» можуть без черг та із мінімальною комісією, а в деяких випадках – навіть без комісій. Такі переваги стали основними причинами збільшення використання платіжних інтернет-платформ на Волині. Розмір комісії при проведенні платежу визначається безпосередньо платіжною системою і не залежить від ТОВ «Волиньгаз збут».

«Основна перевага онлайн-платежів - можливість розраховуватись без черг, в будь-який час і незалежно від того, де знаходиться клієнт. Все, що потрібно – доступ до інтернету. Тому й зростає популярність онлайн-сервісів оплати за газ, адже це зручно й швидко», - розповідає директор ТОВ «Волиньгаз збут» Микола Тищук.

Наразі для користувачів Особистого кабінету 104.ua доступними є шість платформ для оплати за газ: MasterPass, iPay.ua, Portmone, Приват 24, Monobank та EasyPay.

Перелік онлайн-сервісів постійно збільшується. Нещодавно «Волиньгаз збут» до вже наявних платіжних сервісів додав новий дистанційний канал для оплати за газ - Viber-бот 7104ua. Для реєстрації потрібно просканувати QR-код через месенджер, ввести номер Особового рахунку, суму останньої оплати або номер лічильника. Viber дає можливість здійснювати оплати та керувати до 5-ти особовими рахунками.

Нагадуємо, що для реєстрації «Особистого кабінету» на сайті 104.ua потрібно тільки знати номер свого особового рахунку та останню суму платежу за газ.