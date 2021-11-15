В Україні знизять комісію за грошові перекази Visa та Mastercard

Зниження інтерчейнджу буде здійснено у три етапи

Власники карток сплачуватимуть меншу суму збору

Українці менше платитимуть комісійних зборів при здійсненні грошових переказів. Відповідне рішення ухвалив Антимонопольний комітет України.

Компанії Mastercard Europe та Visa International Service Association отримали дозвіл від АМКУ на здійснення кроків щодо зниження міжбанківської комісії (інтерчейндж).

АМКУ ухвалив постанову про зниження комісії під час проведення міжбанківських переказів у рамках меморандуму між Mastercard, Visa та Нацбанком України, який спрямований на розвиток конкурентного платіжного ринку в державі. Зниження інтерчейнджу буде здійснено у три етапи.

Під час першого комісія за проведення міжбанківських переказів зменшиться на 1,2%. Власники карток Visa та Mastercard помітять зниження комісійного збору 26 листопада, після закінчення 14 календарних днів з дня ухвалення постанови до АМКУ.

З 1 липня 2022 року комісія за міжбанківські перекази знову знизиться, цього разу на 1%. На третьому етапі зміни інтерчейнджу з 1 липня 2033 року комісію знизять ще на 0,9%.

Нагадаємо, раніше комітет Ради переніс розгляд зниження міжбанківської комісії.

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