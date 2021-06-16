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    Для водіїв запровадили нову зручну онлайн-послугу. Як нею скористатися

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    Для українських водіїв з&rsquo;явилася нова онлайн-послуга - Для водіїв запровадили нову зручну онлайн-послугу. Як нею скористатися

    Для українських водіїв з’явилася нова онлайн-послуга

    Фото з відкритих джерел

    Замовити страховий поліс на автомобіль вже можна через Електронний кабінет водія

    Міністерство внутрішніх справ України повідомило, що для українських водіїв з'явилася нова онлайн-послуга. Відтепер через Електронний кабінет водія можна замовити страховий поліс на автомобіль. Будь-який водій, зареєстрований в системі, може укласти договір страхування транспортного засобу відразу в електронному функціоналі – не потрібно їхати в офіс чи чекати доставку.

    За два тижні до закінчення терміну дії страхового полісу зміниться колір його позначки і водій зможе завчасно онлайн оформити новий. При цьому попередній договір діятиме до закінчення свого терміну.

    А ще привабливим заохоченням є те, що громадяни пільгових категорій зможуть замовити страхові поліси із знижкою. Головне – вказати документ, що підтверджує ці привілеї.

    Онлайн-страховка автомобіля від МВС
    Онлайн-страховка автомобіля від МВС

    «Сервісні центри МВС у постійному пошуку оптимальних шляхів отримання наших послуг. Тому Електронний кабінет водія постійно наповнюється новими «фішками» і користується неабияким попитом у водіїв транспортних засобів. Так, протягом минулого року його послугами скористалися понад 720 000 осіб, з початку поточного року – 315 000 осіб», — зазначили в СЦ МВС.

    Нагадаємо, що в Електронному кабінеті водія можна:

    • здійснити обмін та відновлення посвідчення водія;
    • призначити користувача авто;
    • відстежувати та сплачувати штрафи за порушення ПДР;
    • за необхідності – верифікувати водійські документи;
    • отримати витяг з Єдиного державного реєстру транспортних засобів;
    • замовити індивідуальні номерні знаки.

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    Теги: МВС документи ПДР страхування
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    Для водіїв запровадили нову зручну онлайн-послугу. Як нею скористатися