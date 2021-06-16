Для водіїв запровадили нову зручну онлайн-послугу. Як нею скористатися

Замовити страховий поліс на автомобіль вже можна через Електронний кабінет водія

Міністерство внутрішніх справ України повідомило, що для українських водіїв з'явилася нова онлайн-послуга. Відтепер через Електронний кабінет водія можна замовити страховий поліс на автомобіль. Будь-який водій, зареєстрований в системі, може укласти договір страхування транспортного засобу відразу в електронному функціоналі – не потрібно їхати в офіс чи чекати доставку.

За два тижні до закінчення терміну дії страхового полісу зміниться колір його позначки і водій зможе завчасно онлайн оформити новий. При цьому попередній договір діятиме до закінчення свого терміну.

А ще привабливим заохоченням є те, що громадяни пільгових категорій зможуть замовити страхові поліси із знижкою. Головне – вказати документ, що підтверджує ці привілеї.

Онлайн-страховка автомобіля від МВС

«Сервісні центри МВС у постійному пошуку оптимальних шляхів отримання наших послуг. Тому Електронний кабінет водія постійно наповнюється новими «фішками» і користується неабияким попитом у водіїв транспортних засобів. Так, протягом минулого року його послугами скористалися понад 720 000 осіб, з початку поточного року – 315 000 осіб», — зазначили в СЦ МВС.

Нагадаємо, що в Електронному кабінеті водія можна: