Для водіїв запровадили нову зручну онлайн-послугу. Як нею скористатися
Для українських водіїв з’явилася нова онлайн-послуга
Замовити страховий поліс на автомобіль вже можна через Електронний кабінет водія
Міністерство внутрішніх справ України повідомило, що для українських водіїв з'явилася нова онлайн-послуга. Відтепер через Електронний кабінет водія можна замовити страховий поліс на автомобіль. Будь-який водій, зареєстрований в системі, може укласти договір страхування транспортного засобу відразу в електронному функціоналі – не потрібно їхати в офіс чи чекати доставку.
За два тижні до закінчення терміну дії страхового полісу зміниться колір його позначки і водій зможе завчасно онлайн оформити новий. При цьому попередній договір діятиме до закінчення свого терміну.
А ще привабливим заохоченням є те, що громадяни пільгових категорій зможуть замовити страхові поліси із знижкою. Головне – вказати документ, що підтверджує ці привілеї.
«Сервісні центри МВС у постійному пошуку оптимальних шляхів отримання наших послуг. Тому Електронний кабінет водія постійно наповнюється новими «фішками» і користується неабияким попитом у водіїв транспортних засобів. Так, протягом минулого року його послугами скористалися понад 720 000 осіб, з початку поточного року – 315 000 осіб», — зазначили в СЦ МВС.
Нагадаємо, що в Електронному кабінеті водія можна:
- здійснити обмін та відновлення посвідчення водія;
- призначити користувача авто;
- відстежувати та сплачувати штрафи за порушення ПДР;
- за необхідності – верифікувати водійські документи;
- отримати витяг з Єдиного державного реєстру транспортних засобів;
- замовити індивідуальні номерні знаки.
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