Нацбанк послабив гривню на 3 копійки



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Долар подорожчав

Національний банк України на середу, 27 травня 2020 року, послабив офіційний курс гривні на 3 копійки – до 26,9029 грн за долар проти 26,8742 грн за долар у вівторок, 26 травня.

Такі дані наведено на сайті НБУ.

Офіційний курс гривні до долара США встановлено на рівні 26,9029 грн за долар проти 26,8742 грн за долар у вівторок, 26 травня; курс гривні до євро встановлено на рівні 29,5084 грн за євро проти 29,3157 грн за євро напередодні.

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 26 травня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 0,5 копійок до 26,88 гривень за долар, курс купівлі - 26,86 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 10 копійок до 29,38 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 26 травня довідковий курс на рівні 26,88 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 25 травня (26,87 грн).

У той же час в обмінних пунктах України 26 травня курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 1 копійку до 27,02 гривень за долар. Курс євро виріс на 4 копійки до 29,41 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,75 (26,73 - 25 травня), продажу - 27,00 (27,01 - 25 травня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 28,98 (28,90 - 25 травня), продажу - 29,41 (29,37 - 25 травня) грн за євро.