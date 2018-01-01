Нацбанк у грудні виявив шість банків-порушників

Національний банк у грудні застосував заходи впливу до шести банків за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу

Національний банк України за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у грудні 2017 року застосував до шести банків заходи впливу у вигляді шести письмових застережень та одного штрафу, а саме до: 1) ПАТ «СЕБ Корпоративний банк» застосовано захід впливу у



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«Державний ощадний банк України» порушив вимоги щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку

Національний банк у грудні застосував заходи впливу до шести банків за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу

Національний банк України за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у грудні 2017 року застосував до шести банків заходи впливу у вигляді шести письмових застережень та одного штрафу, а саме до:

1) ПАТ «СЕБ Корпоративний банк» застосовано захід впливу у вигляді письмового застереження за:

неналежне виконання обов’язку розробляти та оновлювати внутрішні документи з питань фінансового моніторингу;

порушення порядку виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;

використання програмного забезпечення, яке не забезпечує автоматичне виявлення та зупинення в установлених законодавством випадках фінансової операції до її проведення;

порушення порядку подання Національному банку України інформації (документів).

2) ПАТ «Таскомбанк» застосовано захід впливу у вигляді письмового застереження за:

порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку – публічних діячів, їх близьких осіб або пов’язаних з ними осіб (далі – публічні діячі);

незабезпечення у своїй діяльності управління ризиками;

порушення порядку виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;

використання програмного забезпечення, яке не забезпечує автоматичне виявлення та зупинення в установлених законодавством випадках фінансової операції до її проведення.

3) ПАТ «Банк 3/4» застосовано заходи впливу у вигляді письмового застереження за:

неналежне виконання обов’язку розробляти та оновлювати внутрішні документи з питань фінансового моніторингу;

порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку – публічних діячів;

використання програмного забезпечення, яке не забезпечує автоматичне виявлення та зупинення в установлених законодавством випадках фінансової операції до її проведення.

Також до ПАТ «Банк 3/4» було застосовано захід впливу у вигляді штрафу в розмірі 35 тисяч гривень за порушення порядку виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.

4) ПАТ «Вернум банк» застосовано захід впливу у вигляді письмового застереження за:

неналежне виявлення публічних діячів;

виявлені ознаки ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.

5) ПАТ «Державний ощадний банк України» застосовано захід впливу у вигляді письмового застереження за:

порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку, в тому числі стосовно публічних діячів;

порушення порядку виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;

порушення порядку подання інформації Національному банку України, спеціально уповноваженому органу.

6) ПАТ «ВТБ Банк» застосовано захід впливу у вигляді письмового застереження за порушення вимог щодо ідентифікації та верифікації клієнтів банку – публічних діячів.

Усього за 2017 рік Національний банк України за результатами перевірок із питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, застосував заходи впливу до 40 банків у вигляді 37 письмових застережень, 15 штрафів на загальну суму 67.6 млн. грн. (сплачених у повному обсязі), та одного зупинення здійснюваних банком окремих видів операцій.

Раніше повідомлялося, що Національний банк України розпочав щомісячну публікацію інформації про застосовані до банків заходи впливу за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, яка міститиме назву банку, застосовані до нього заходи впливу та короткий опис порушень, за які такі заходи впливу були застосовані.

Нагадаємо, Національний банк України рішенням правління від 28 грудня 2017 року відкликав банківську та генеральну ліцензії на здійснення валютних операцій у ПАТ «Кредит Оптима Банк».

ПАТ «Кредит Оптима Банк» - четвертий банк, який прийняв таке рішення. Національний банк за аналогічною процедурою вже відкликав ліцензії у ПАТ «КБ «Фінансовий партнер», ПАТ «Апекс-Банк» та ПАТ «Промислово-фінансовий банк».