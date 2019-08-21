Нацбанк: Україна може втратити $1 млрд через падіння транзиту російського газу



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НБУ очікує падіння транзиту російського газу з 80 до 50 мільярдів кубометрів

В разі відсутності контракту транзиту газу може не бути взагалі

Національний банк очікує скорочення транзиту російського газу по території України в 2020 році до 50 млрд кубометрів.

Про це у вівторок заявив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.

За його словами, наступного року можуть реалізуватися кілька сценаріїв у негативному аспекті. Однак у базовому сценарії НБУ закладено зниження обсягів транзиту через Україну.

«Наступного року, ми зараз закладаємо в прогноз, що це буде не 80 млрд кубометрів газу, як у цьому році, а 50. І це для нашого платіжного балансу мінус 1 млрд доларів», - сказав Сологуб.

У той же час, він зазначив, що в разі відсутності контракту транзиту газу може не бути взагалі.

Нагадаємо, в кінці липня Росія запропонувала Україні продовжити контракт щодо транзиту газу на рік на діючих умовах.

Натомість «Нафтогаз» готовий укласти угоду на транзит газу з Росією на умовах, запропонованих Єврокомісією.

Джерело: РБК-Україна