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    Економіка та фінанси

    Нацбанк: Україна може втратити $1 млрд через падіння транзиту російського газу

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    <p>НБУ очікує падіння транзиту російського газу з 80 до 50 мільярдів кубометрів</p> - Нацбанк: Україна може втратити $1 млрд через падіння транзиту російського газу

    НБУ очікує падіння транзиту російського газу з 80 до 50 мільярдів кубометрів

    В разі відсутності контракту транзиту газу може не бути взагалі

    Національний банк очікує скорочення транзиту російського газу по території України в 2020 році до 50 млрд кубометрів.

    Про це у вівторок заявив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.

    За його словами, наступного року можуть реалізуватися кілька сценаріїв у негативному аспекті. Однак у базовому сценарії НБУ закладено зниження обсягів транзиту через Україну.

    «Наступного року, ми зараз закладаємо в прогноз, що це буде не 80 млрд кубометрів газу, як у цьому році, а 50. І це для нашого платіжного балансу мінус 1 млрд доларів», - сказав Сологуб.

    У той же час, він зазначив, що в разі відсутності контракту транзиту газу може не бути взагалі.

    Нагадаємо, в кінці липня Росія запропонувала Україні продовжити контракт щодо транзиту газу на рік на діючих умовах.

     Натомість «Нафтогаз» готовий укласти угоду на транзит газу з Росією на умовах, запропонованих Єврокомісією.

    Джерело: РБК-Україна

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