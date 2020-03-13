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    Економіка та фінанси

    Долар і євро знову здорожчали: курс валют на 13 березня

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    Порівняно з 12 березня курс долара і євро зріс, а рубля і фунта знизився - Долар і євро знову здорожчали: курс валют на 13 березня
    Порівняно з 12 березня курс долара і євро зріс, а рубля і фунта знизився

    Долар коштує майже 26 гривень, а євро - 29 гривень

    Національний банк України визначився з офіційними курсами валют на п'ятницю, 13 березня.

    Основна валюта продовжила здорожчання - на тлі світових тенденцій через здешевшання нафти, падіння вартості індексів та акцій, знецінення валют та здорожчання золота.

    Долар США здорожчав на 23 копійки і коштуватиме 25,85 грн.

    Євро здорожчав на 1 копійку і коштуватиме 29,05 грн.

    Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

    25.858000 грн за долар;

    29.054000 грн за євро;

    0.345450 грн за російський рубль;

    32.746600 грн за фунт стерлінгів.

    Порівняно з 12 березня курс долара і євро зріс, а рубля і фунта знизився.

    Востаннє основна валюта на таких високих рівнях перебувала влітку 2019 року.

    Раніше у НБУ заявили, що поточна ситуація на українському валютному ринку склалася під впливом психологічного чинника, який, імовірно, має короткостроковий ефект. 

    «Поточна ситуація на українському валютному ринку - і міжбанківському, і готівковому - склалася під впливом насамперед психологічного чинника, який, імовірно, має короткостроковий ефект. Національний банк має достатньо резервів для згладжування коливань курсу гривні - на сьогодні міжнародні резерви України становлять 26,8 млрд дол США, що є найвищим рівнем з листопада 2012 року», - наголосили в НБУ.

    Згідно з даними НБУ, з початку 2020 року офіційний курс гривні до долара США був вищий за 25 грн лише два дні: 3 лютого - 25,0294 грн за долар, 4 лютого - 25,0836 грн за долар.

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    Національний банк курс валют Фунт Стерлінгів гривня
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