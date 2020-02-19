Начальника Бердянського морського порту підозрюють у завданні 2,5 млн грн збитків



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НАБУ повідомило начальнику Бердянського морпорту про підозру

Національне антикорупційне бюро повідомило начальнику державного підприємства «Бердянський морський торговельний порт» (Запорізька область) про підозру в завданні 2,5 млн гривень збитків підприємству. Про це сказано у повідомленні пресслужби НАБУ.

«19 лютого 2020 року детективи Національного бюро під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили начальнику державного підприємства «Бердянський морський торговельний порт» про підозру у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України), наслідком чого стало заподіяння 2,49 млн грн збитків ДП. Чиновника затримали», - сказано в ньому.

Також наголошується, що були затримані ще троє осіб, причетних до скоєння злочину.

На сьогодні вирішується питання про повідомлення їм про підозру.

Йдеться про заступника начальника підприємства, інженера, екскерівника комерційної компанії.

Слідство встановило, що зазначені особи протягом 2018 - початку 2019 організували схему, за якою державне підприємство перерахувало комерційній компанії кошти за практично не поставлене обладнання.

У результаті інтересам держави завдано збитків на 2,49 млн гривень, що підтверджено висновком судової економічної експертизи.

Зазначено, що розслідування цих фактів НАБУ і САП здійснюють із лютого 2019 року.

Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.