Скільки і на чому заробляють мобільні оператори? Уряд змінює правила для гравців ринку

Телекомунікаційні оператори будуть оприлюднювати свої економічні показники діяльності за кожним видом мобільних послуг та по регіонах

Українці зможуть ознайомитися з інформацією про кількість абонентів кожного оператора телекомунікацій та кількість їх доходів. Уряд схвалив зміни до постанови №835, що розширила перелік відкритих даних, які мають оприлюднювати оператори. Про це повідомляє Урядовий портал.

Зазначається, що Держстат оприлюднюватиме чисельність населення України в розрізі кожного населеного пункту, замість того, щоб змушувати людей робити офіційні запити та чекати на відповідь.

Також телекомунікаційні оператори будуть оприлюднювати свої економічні показники діяльності за кожним видом мобільних послуг та по регіонах.

«Так, люди зможуть розуміти, скільки оператори заробляють на послугах по областях, та розуміти зацікавленість в інвестуванні для покращення мобільного зв’язку в конкретній області. Це допоможе обирати найкращого для себе оператора, що розвиває своє покриття», – заявили в уряді.

Також очікується, що зміни зроблять більш прозорою й відкритою діяльність операторів в Україні, стимулюватимуть конкуренцію, та як результат, покращення якості мобільних послуг.

До слова, українська пошта запрацює по-європейськи. Рада ухвалила закон у першому читанні.

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